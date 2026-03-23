ESMA ALTIN- AK Parti’nin bir süredir üzerinde çalıştığı 30 maddelik Yükseköğretim Kanunu teklifinde öğrenci affına ilişkin yeni bir model üzerinde duruluyor. Teklifin bayram sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulması planlanırken, af düzenlemesinin kapsamı ve şartlarıyla ilgili detaylar da netleşmeye başladı.

Edinilen bilgiye göre, öğrenci affının, 1 Temmuz 2022 sonrasında öğrenimini yarıda bırakanları kapsaması üzerinde duruluyor. Böylece son yıllarda çeşitli sebeplerle üniversiteyle ilişiği kesilen ya da kaydını yenilemeyen öğrencilerin sisteme geri dönmesi hedefleniyor.

TEMEL ÖLÇÜT AKTİF KAYIT

Kanun teklifi için yapılan toplantılarda “toplam eğitim süresinin yarısını tamamlama” şartı temel kriter olarak gündeme getirildi.

Buna göre aftan yararlanmak isteyen ön lisans ve lisans öğrencilerinin, kayıtlı oldukları programın toplam eğitim süresinin en az yarısını tamamlamış olması gerekecek. Mesela, dört yıllık bir lisans programında okuyan bir öğrencinin en az 2 yıl (4 dönem) kayıt yaptırmış olması şartı aranacak. Düzenlemede, öğrencilerin derslerden kalıp kalmadığı ya da devamsızlık nedeniyle başarısız olup olmadığı dikkate alınmayacak. Temel ölçüt, öğrencinin belirli bir süre sistem içinde aktif kayıtlı olması olacak.

DOKTORA İÇİN DE ÇALIŞMA

Öte yandan, çalışmanın yalnızca lisans ve ön lisansla sınırlı tutulmamasının da değerlendirilebileceği belirtiliyor. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik de alternatif modeller masaya yatırılacak.

Tez döneminde eğitimini bırakan, tezi reddedilen ya da programdan ayrılan lisansüstü öğrencilerin de affa dâhil edilmesi için teknik çalışmaların sürdüğü ifade ediliyor. Düzenleme hem eğitim hakkını genişletmeyi hem de yükseköğretimde biriken dosyaları temizleyerek sistemi daha işlevsel hâle getirmeyi amaçlıyor. Ancak teklifin nihai şekli, yapılacak değerlendirmelerin ardından netleşecek.

ÖĞRENCİLERE EK HAKLAR GELİYOR

Teklifle öğrencilere ek haklar da sağlanacak. Buna göre, azami öğrenim süresini dolduran son sınıf öğrencilerine önemli kolaylıklar getirilmesi planlanıyor.

Mezuniyet aşamasında başarısız olunan veya alınamayan dersler için iki ek sınav hakkı tanınırken, uygulamalı eğitim veya intörnlük sürecini tamamlayamayan öğrencilere eksiklerini tamamlama imkânı veriliyor.

Ancak bu haklar ara sınıf öğrencilerini kapsamayacak. Uygulamalı eğitim dâhilinde üretim süreçlerine katılan öğrencilere teşvik ödemesi yapılabilecek. Bu ödemeler belirli bir üst sınırla yapılacak ve öğrenciler bu kapsamda işçi sayılmayacak, sigortalı statüsüne alınmayacak. Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda, yabancı uyruklu tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık öğrencilerine döner sermayeden ek ödeme yapılacak. Ödemeler katkıya göre farklı oranlarda belirlenecek ve yalnızca damga vergisi kesilecek.

