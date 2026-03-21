Millî Eğitim Akademisi Başkanı Prof. Dr. Arıcı, 13 Nisan’da başlayacak yeni öğretmen adayları programının detaylarını açıkladı. 10 bin adayın katılacağı 1.200 saatlik eğitimde uygulama ağırlığı artırılırken, adaylar 10 hafta boyunca tam zamanlı olarak okullarda görev alacak.

ESMA ALTIN / ANKARA - Millî Eğitim Akademisi Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı, 13 Nisan’da başlayacak yeni öğretmen adaylarının hazırlık eğitimi programına ilişkin gazetemize önemli açıklamalarda bulundu.

10 bin öğretmen adayının katılımıyla başlayacak Akademi sürecinin, öğretmenlik mesleğinde kaliteyi artırmayı hedefl ediğini belirten Arıcı, şunları söyledi:

Toplamda 1.200 saatlik bir eğitim planladık. Bunun 600 saati teorik, 600 saati ise uygulamalı derslerden oluşuyor. Yaklaşık 45 hafta sürecek bu programı şubat ayında tamamlamayı hedefliyoruz. Daha önce uygulama süresi yaklaşık 90-130 saat civarındaydı. Biz bunu 480 saate çıkardık. Bu eğitimin son döneminde 300 saatlik tam zamanlı öğretmenlik uygulaması var. Diğer bir ifadeyle 10 hafta boyunca aday öğretmenlerimiz her gün okulda uygulama yapacak. Yani uygulama eğitimini 4-5 kat artırmış olduk.

DÖRT TEMEL TEORİ

“Programımızı deneyimsel, kültürel, dönüşümsel ve yansıtıcı olmak üzere dört temel teori üzerine inşa ettik” diyen Arıcı, “İlk aşamada okulları gözlemleyecekler. Sonrasında teknoloji destekli ve okul dışı öğrenme ortamlarını tanıyacaklar. Üçüncü aşamada, yansıtıcı öğrenme ve eylem araştırmaları yapacaklar. Son dönemde ise tamamen okullarda olacaklar” açıklamasını yaptı.

Akademinin eğitim fakültelerinin yerine geçmediğini vurgulayan Arıcı, “Üniversitelerin alternatifi değil, tamamlayıcısıdır” dedi.

