MAHMUT ÖZAY - TACEV Eğitim Vakfı robotik takımı, Fibonacci International Robot Olympiad Türkiye Şampiyonası’nda ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

14-15 Mart tarihlerinde İstanbul Okan Üniversitesinde düzenlenen “Mbot Çizgi İzleyen” kategorisinde yarışan ekip, 21 ülkenin katılacağı Avrasya Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. Mentör Mücella Uzunoğlu’nun rehberliğinde yarışmaya hazırlanan Ayberk Çam, Osman Taha Özdemir, Ertuğrul Akbaba, Muhammed Miraç Akyüz ve Ahmed Enhar Yavuz’dan oluşan beş kişilik ekip, mBot robotlarını parkurda en hızlı ve hatasız şekilde yürüterek kürsüye çıktı.

"DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

TACEV takımı, Avrasya Şampiyonası’nda da derece girerek 18-22 Kasım tarihleri arasında Roma’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası finallerine gitmeyi hedefliyor. Başarının ardından konuşan Mücella Uzunoğlu “Öğrencilerimizin erken yaşta mühendislik becerisi kazanması çok değerli; onları teknoloji ve bilim alanında desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

