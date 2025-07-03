Eğitimden kısa kısa! İş dünyası mezunlara rehberlik edecek

Sürdürülebilirlik alanında uzmanlaşmak isteyen profesyonellerin gerçek bir sürdürülebilirlik deneyimi yaşadığı SustainHUB Academy, ilk eğitim dönemini tamamladı. Mezunlar, bir yıl sürecek mentorluk programıyla iş dünyasının liderlerinden bire bir rehberlik almaya devam edecek.

>>Eğitim-Bir-Sen tarafından eğitim süreçlerinin ardındaki emeği en özel karelerle görünür kılmak hedefiyle bu yıl 8. düzenlenen “Eğitimden Bir Kare Ulusal Fotoğraf Yarışması” başvuruları başladı.

>>Sabancı Üniversitesi, kuruluşunun 25. yılında 23. Lisans ve 26. Lisansüstü öğrencilerini mezun etti. Törende yeni mezunlara seslenen Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı “Unutmayın, geleceği inşa ederken; teknolojiyi geliştirmek kadar ona vicdan ve ruh katmak da sizlerin görevi olacak” dedi.

>>Pelin Aksu önderliğinde P&C Kitap ve Yayıncılık yeni ofisini İstanbul Beylikdüzü’nde açtı.

>>Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenen 2024-2025 eğitim öğretim yılı yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları (DYK) ile yaz okulları 1 Temmuz itibarıyla başladı. Öğretmen ve öğrencilerin, bulundukları yerleşim yerlerindeki birimlerde katılabildiği >>DYK yaz dönemi kursları ve yaz okulları, 31 Ağustos’a kadar devam edecek.