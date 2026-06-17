New York’ta görülen davada, FETÖ iltisaklı okulun “Türkiye’deki mahkeme kararlarının hukuki değil, siyasi olduğu iddiası” ikna edici bulunmadı. TMSF’nin talebini kabul eden mahkeme, okulun Bank Asya’dan aldığı krediyi faiziyle ödemesine karar verdi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Müfl is Asya Katılım Bankası AŞ İfl as İdaresi’nin ABD’de açtığı alacak davasında karar çıktı. New York Eyaleti Kings Yüksek Mahkemesi, FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu belirtilen Brooklyn Amity School’un kredi borcunu faiziyle birlikte ödemesine hükmetti. Davanın konusu, Bank Asya tarafından 2011 yılında okul binası alımı ve tadilat çalışmaları için kullandırılan toplam 15,5 milyon dolarlık kredi oldu. Beş ayrı parça hâlinde verilen kredilerin, bankacılık sektöründe ender rastlanan şekilde 19 yıl vadeli ve dört yıl geri ödemesiz olarak tahsis edildiği belirtildi.

FAİZİYLE ÖDEYECEKLER

Dosyadaki bilgilere göre söz konusu krediler, dönemin Banka Denetim Kurulu Üyesi ve A grubu hissedarlarından Ali Akbulut’un referansı ile kullandırıldı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kredi ödemelerini durduran okul yönetimi, ABD’deki davada Bank Asya’nın iflasının siyasi sebeplerle gerçekleştiğini ileri sürerek kredi geri ödeme yükümlülüğünün ortadan kalktığını savundu. Ancak New York Eyaleti Kings Yüksek Mahkemesi, 1 Haziran 2026 tarihli kararında bu iddiaları esastan reddetti ve alacağın faizleriyle birlikte tahsil edilmesine karar verdi.

ÖNEMLİ BİR HUKUKİ KAZANIM

Öte yandan, kredilere ilişkin düzenlenen BDDK raporlarında, borçlu hakkında yeterli mali inceleme yapılmadan yüksek tutarlı ve uzun süre geri ödemesiz kredi tahsis edildiğinin tespit edildiği belirtildi. Söz konusu kredi süreçlerinde görev alan bazı banka yöneticileri hakkında Türkiye’de mali sorumluluk ve zimmet davalarının da sürdüğü öğrenildi. Kararla birlikte TMSF’nin, yıllardır devam eden uluslararası alacak takibinde önemli bir hukuki kazanım elde ettiği değerlendiriliyor.

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