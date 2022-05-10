Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği” ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
10.05.2022 - 16:56 | Son Güncelleme: 10.05.2022 - 16:59
Türkiye Gazetesi
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
858642 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/858642.aspx
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