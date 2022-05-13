Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Koç Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
13.05.2022 - 16:56 | Son Güncelleme: 13.05.2022 - 16:59
Türkiye Gazetesi
Koç Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
860007 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/860007.aspx
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