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MEB okul öncesi öğrenci yaz eğitimleri başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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MEB okul öncesi öğrenci yaz eğitimleri başladı
Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığınca, okul öncesi eğitim çağındaki çocuklara yönelik hayata geçirilen yaz eğitimi başladı. Öğrenci aileleri şimdi ise eğitimlerin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, MEB okul öncesi öğrenci yaz eğitimleri ne zaman?

Okul öncesi çocuklarına yönelik  eğitim programı başladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği" çerçevesinde, ihtiyaç halinde okul öncesi eğitim kurumlarında yaz aylarında da eğitim yapıldığı hatırlatıldı.

MEB OKUL ÖNCESİ YAZ EĞİTİMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Açıklamada, 23 Haziran itibarıyla başlayan yaz eğitimlerinin, 29 Ağustos'a kadar devam edeceği bildirilirken eğitimlerin haftada 5 gün, günde 6 etkinlik saati ve her etkinlik saatinin 50 dakika olacak şekilde yapılacağı ifade edildi.

Eğitimlere, eylül ayında ilkokula başlayacak okul öncesi eğitim almamış çocukların katılabileceği aktarılan açıklamada, "Okulda yeterli fiziki mekan olması durumunda ise okul öncesi eğitim almamış 4 ve 3 yaş çocukları da yaz eğitiminden faydalanabilecek." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, daha önce okul öncesi eğitime devam etmiş çocukların yaz aylarındaki eğitim talepleri ise "Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi" hükümleri doğrultusunda açılacak olan çocuk kulüpleri ile karşılanacağı aktarıldı.

Yönetmelik gereği bir gruptaki çocuk sayısının 10'dan az, 20'den fazla olmamasının esas alındığı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ancak talep ve okulun imkanlarının yeterli olması halinde çocuk sayısı artırılabildiği gibi azami çocuk sayısı dolmadan da yeni grup oluşturulamıyor. Nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde yönerge hükümleri doğrultusunda bir grupta okul öncesi eğitim çağında en az 5 çocuk olması durumunda sınıf açılabilecek."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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