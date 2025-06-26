Bakanlığın yaz dönemi spor okulları başlıyor! 3-18 yaş arası öğrencilere 81 ilde yapılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından çocuk ve gençlerin vakitlerini daha verimli geçirebilmesi maksadıyla her yıl düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okullarında yaz dönemi, 2 Temmuz’da başlayacak.

MAHMUT ÖZAY - Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Etkinlikleri Daire Başkanlığının koordinasyonunda yıl boyunca düzenlenen ve en fazla katılımın yaz aylarında sağlandığı eğitimler, “Yaza Hareketli Giriyoruz” sloganıyla yapılacak. GSB Spor Okulları kapsamında 3-18 yaş arası çocuk ve gençlere, tüm branşlarda ücretsiz sportif eğitimler verilecek. Eğitimler, 81 ilde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine bağlı spor tesislerinde alanında uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilecek.

Yeteneğiyle ön plana çıkan çocuk ve gençler, spor kulüplerine, Anadolu Yıldızlar Ligi ve Okul Spor faaliyetlerine yönlendirilecek. Ayrıca bütün katılımcılara, Spor Bilgi Sistemi üzerinden sporcu kartı oluşturulacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okullarına ilginin her geçen yıl arttığını belirterek “Gençlerimizin hayatlarına faydalı bir şekilde dokunabilmek için çalışıyoruz. Onları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak istiyoruz. Çocuk ve gençlerimizin spor aracılığıyla sosyalleşmelerini, hareketli olmalarını, sporla tanışmalarını ve spor yapma alışkanlığı kazanmalarını çok önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.