Türkiye Gazetesi

ÖSYM tarafından 18 ve 19 Haziran’da yapılacağı açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bir sene boyunca büyük heyecanla beklendi, üniversite adayları büyük gün için hazırlandı 18 Haziran’da gerçekleştirilen TYT’nin ardından sıra 19 Haziran’da gerçekleştirilecek olan iki oturuma geldi. Bugün ilk olarak Alan Yeterlilik Sınavı (AYT), ardından ise Yabancı Dil Yesti (YDT) gerçekleştiriliyor. AYT sona erdi. Sınavın ardından kafasında soru işareti oluşan adaylar 2022 AYT soruları ve cevapları ile AYT edebiyat soruları ve 2022 AYT matematik sorularını araştırıyor. AYT soru kitapçığı ÖSYM tarafından ne zaman yayınlanacak? Detayları milyonlarca aday için derledik…

19 Haziran 2022’de gerçekleştirilen YKS AYT soru ve cevap anahtarı erişime açıldı.

TYT, AYT ve YDT oturumlarının her birine ilişkin soru ve cevaplar ayrı ayrı yayınlandı.

2022 AYT zor muydu, kolay mıydı? YKS AYT yorumları edebiyat matematik soruları nasıldı Milyonlarca üniversite adayının ter döktüğü YKS’de ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Sınavı AYT'de sona yaklaşıldı. Saat 10.00’da başlayan ve 180 dakika süren sınavdan çıkan adaylar kendilerine yöneltilen sorulara dair yorumları merak ediyorlar. YKS AYT zor muydu kolay mıydı, 2022 AYT edebiyat matematik fen soruları kolay mı zor mu, sınav soruları neler, sorular zor muydu, nasıldı? AYT’den sonra YKS puanını hesaplamak isteyenler haberimizden detaylara ulaşabilirler. İşte merak edilenler…

AYT VE YDT NEDİR? AYT AÇILIMI NE VE KAÇ SORU?

Üniversite sınavı 3 oturumdan oluşuyor. İlk oturum 18 Haziran’da gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Sınavı (TYT).

Sınavın ilk oturumu olan TYT’de adaylara Türkçe’den 40, Sosyal Bilimler’den 20, Matematik’ten 40, Fen Bilimleri’nden 20 soru olmak üzere 120 soru yönelildi. Adaylara bu sorular için 165 dakika süre verildi.

Sonraki oturumlar ise şöyle:

2. oturum: Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) 19 Haziran Pazar günü saat 10.00’da başlayan oturumda adaylara 160 soru yöneltiliyor ve 180 dakika süre veriliyor. AYT’de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecek ve adaylar, kendileri için hesaplanmasını istedikleri puan türünde gereken testleri cevaplayacaklar.

3. oturum: Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran Pazar günü saat 15.30’da başlayacak ve adaylara 80 soru yöneltilecek. Süre ise 120 dakika.

2022 YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçlarına dair ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan resmi açıklama tarihi 20 Temmuz 2022 ancak sonuçlar ÖSYM'nin değerlendirme sürecine göre değişiklik gösterebilir.

Barajsız ilk YKS sona erdi! 3 milyondan fazla aday ter döktü 3 milyon 243 bin 425 adayın ter döktüğü Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) sona erdi. Sınavda bu yıl ilk kez baraj uygulanmayacak.