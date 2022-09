Türkiye Gazetesi

2022 KPSS Doğu Anadolu Gözlemevi cevabı nedir? Tekrarlanan KPSS Doğu Anadolu Gözlemevi sorusunun cevabı merak ediliyor. KPSS lisans mezunlarına yönelik olarak yapılan Genel Kültür – Genel Yetenek sorusunda çıkan Doğu Anadolu Gözlemevi ile ilgili detaylı bilgiler…

KPSS DOĞU ANADOLU GÖZLEMEVİ SORUSU CEVABI NEDİR?

Doğu Anadolu Gözlemevi Erzurum’da bulunmaktadır.

KPSS 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

KPSS sınavında 4 yanlış cevap verdiğinizde 1 doğru cevabınız da silinmiş oluyor. Net sayısını bulmak için yanlış cevap sayısı 4'e bölünüyor. Çıkan sayı, doğru sayısından düşülüyor. Böylece net doğru sayısı belirlenmiş oluyor.

ÖSYM'nin konuya ilişkin açıklaması:

"Hangi düzeyde olursa olsun, sınavda uygulanmış olan testlerin her birinde, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 1/4'ü çıkarılmak suretiyle her test ayrı olmak üzere adayın her testten aldığı ham puanlar hesaplanacaktır."

