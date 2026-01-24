Eğitimde 30’uncu yılını kutlayan İhlas Koleji, dijital dönüşüm stratejileri kapsamında “Yapay Zekâ Ofisi”ni kurdu.

Teknolojinin eğitimdeki rolünün hızla arttığı günümüzde İhlas Koleji, bu değişimi sadece takip eden değil, ona yön veren bir yapı kurmak için harekete geçti.

Kurum bünyesinde faaliyete geçen Yapay Zekâ Ofisi, eğitimin tüm paydaşları için yenilikçi çözümler üretecek bir inovasyon merkezi olarak konumlandırıldı.

İhlas Koleji Genel Müdürü Hakkı Okur, Yapay Zekâ Ofisinin kurumun 30 yıllık eğitim tecrübesinin dijital çağla entegrasyonu olduğunu vurguladı.

Okur “Yapay zekâ teknolojileri eğitimde ciddi bir dönüşüm gerçekleştiriyor. Biz de eğitimde 30. yılımızı kutlarken, köklü geçmişimizi yapay zekânın sunduğu sınırsız imkânlarla güçlendiriyoruz. Gayemiz teknolojiyi tüketen değil, yöneten nesiller yetiştirmektir. Yapay Zekâ Ofisi ile öğretmenlerimizin öğrencilerine daha fazla vakit ayırmalarını amaçlıyoruz. Ayrıca öğrencilerimize kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi sunarak potansiyellerini en üst seviyeye çıkarıyoruz. İhlas Koleji olarak birçok alanda olduğu gibi dijital dönüşümde de lider olmaya kararlıyız” diye konuştu.

ÜÇ TEMEL HEDEF

Kişiselleştirilmiş Öğrenme Deneyimi: Öğrencilerin öğrenme hızlarını ve stillerini analiz ederek, onlara “kişiye özel” yapay zekâ destekli bir eğitim süreci sunacak.

Öğretmenler İçin Dijital Yetkinlik ve Verimlilik: Öğretmenlerin dijital yetkinlikleri artırılarak eğitimde verimlilik en üst seviyeye taşınacak.

Eğitimin Geleceğine Katkı: Ofis, ürettiği özgün çalışmalarla sadece kurum içine değil, eğitim sektörüne de yenilikçi çözümler sunacak.

