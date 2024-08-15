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Mesleki eğitimi güçlendirecek yeni adımlar: Kamu lojmanları meslek liseliye

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mesleki eğitimi güçlendirecek yeni adımlar: Kamu lojmanları meslek liseliye

Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmek, gençlere istihdam kolaylığı sağlamak ve önemli birer üretim merkezi hâline gelen bu alanı daha nitelikli yapmak için yeni hedefler belirledi. Buna göre, öncelikle mesleki ve teknik eğitimde başarı gösteren öğrencilere verilen burs destekleri artırılacak.

ESMA ALTIN/ANKARA - Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmek, gençlere istihdam kolaylığı sağlamak ve önemli birer üretim merkezi hâline gelen bu alanı daha nitelikli yapmak için yeni hedefler belirledi. Buna göre, öncelikle mesleki ve teknik eğitimde başarı gösteren öğrencilere verilen burs destekleri artırılacak. Bu kapsamda, başarı bursu veren kurum ve kuruluşların yatırım teşvikleri ve devlet desteklerine erişimi sağlanacak. Toplumun bütün mesleklere ihtiyacı olduğu anlayışıyla meslek erbabı kişilerle söyleşiler gerçekleştirilecek ve ulusal yayın organlarında erişime açılacaktır.

GELECEĞİN MESLEKLERİ DOĞRULTUSUNDA ÖĞRETİM PROGRAMLARI SÜREKLİ GÜNCELLENECEK

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında uygulanan endüstriyel alanların mekanik ve dijital tarıma katkısı artırılacak. Geleceğin meslekleri doğrultusunda öğretim programları sürekli güncellenecek. Organize ve Sanayi Bölgelerinde (OSB) yer alacak mesleki ve teknik liselerinde öğrenim gören öğrenciler için kurulacak pansiyon binalarının inşasında kamuya ait konaklama imkânları kullanılacak. Uygulama öncelikle pilot olarak hayata geçirilecek. Konaklama giderleri ise işsizlik fonundan karşılanacak. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere, uluslararası şirketlerde veya işletmelerde mesleki eğitim yapma imkânı verilecek. Öte yandan, işletmede mesleki eğitim güvenliği konusunda gerekli şartları sağlamayan iş yerlerine eğitim için öğrenci gönderilmeyecek. Yaşanan herhangi bir olumsuzluğa karşı ilgili kanunlardaki ceza yaptırımları uygulanacak.

Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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