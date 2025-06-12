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Haberler > Ekonomi > 1,5 milyar dolarlık toptan satış! 20 bin satın almacı İSTOÇ FEST için İstanbul’a geliyor

1,5 milyar dolarlık toptan satış! 20 bin satın almacı İSTOÇ FEST için İstanbul’a geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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1,5 milyar dolarlık toptan satış! 20 bin satın almacı İSTOÇ FEST için İstanbul’a geliyor
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Toptan ticaretin kalbinin attığı İSTOÇ, 20 binden fazla satın almacıyı İstanbul’da ağırlamaya hazırlanıyor. 8-21 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek İSTOÇ FEST ile 1,5 milyar dolarlık satış hedefleniyor.

ÖMER TEMÜR İSTANBUL - İSTOÇ İş Adamları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İSTOÇDER) Başkanı Ahmet Acar, İSTOÇ’u ortalama 500 bin kişinin ziyaret ettiğini belirterek “İSTOÇ, 42 farklı sektörden 7.200 iş yerine ev sahipliği yapıyor. Günde 90 milyon dolarlık ticaretin döndüğü İSTOÇ’taki firmalarının ihracatı 6,1 milyar dolara ulaştı. İhracat hacmimiz giderek yükseliyor, eğer İSTOÇ bir il olsa idi, Türkiye’nin en fazla ihracat yapan 8’inci ili olurdu” dedi.

1,5 milyar dolarlık toptan satış! 20 bin satın almacı İSTOÇ FEST için İstanbul’a geliyor - 1. Resim

İSTOÇ’un Türkiye’de toptan ticaret denince ilk akla gelen yer olduğunu ancak bunu çevre ülkelere ve yurt dışına da yaymak istediklerini vurgulayan Acar, şunları söyledi: İSTOÇ FEST ile İSTOÇ’u yurt dışında doğru bir şekilde tanıtarak cazibe merkezi hâline getireceğiz. Festivalde 4 bini yabancı olmak üzere 20 bin satın almacıyı ağırlamayı hedefliyoruz. Üye firmalarımızdan yaklaşık bin tanesi bu festivale katılacak ve çok büyük bir ticaret buluşması gerçekleştireceğiz. Ayrıca dört gün boyunca Türkiye’nin her yerinden hem günü birlik hem de konaklamalı şekilde ciddi bir katılım olacak. Festival boyunca katılımcı firmalar yüzde 10’dan başlayacak önemli indirimler yapacak ve hem biz dernek olarak hem de firmalar kendi özelinde alışveriş yapanlara otomobilden telefona kadar çeşitli hediyeler dağıtacak. Bu dört gün boyunca 1,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi oluşmasını bekliyoruz.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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