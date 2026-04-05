10 soruda kentsel dönüşüm desteği! Kredi, faiz indirimi ve kira yardımından kimler nasıl yararlanacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul’daki kentsel dönüşümü hızlandırmak için yeni destek paketini açıkladı. Buna göre riskli yapı sahiplerine 3 milyon TL’ye kadar kredi imkânı sunulacak, belirli gruplara ise faiz indirimi sağlanacak.
- Riskli yapı sahiplerine 3 milyon TL'ye kadar kredi imkanı sağlanacak.
- Başvuru süreci müteahhit ve ardından vatandaş başvurusu olmak üzere iki aşamadan oluşuyor.
- Kredi için açık icra, takip veya haciz kaydı olmaması ve aylık taksitlerin hane gelirinin %70'ini aşmaması gerekiyor.
- Dört avantajlı kategoriye (konutu olmayanlar, orta/düşük gelirli, şehit aileleri/engelliler/emekliler/dul ve yetimler/kadın hane reisleri, A/B sınıfı Enerji Kimlik Belgesi olanlar) faiz indirimi uygulanacak.
- Riskli yapı olarak tescil edilip 1 Ekim 2020 sonrası yıkılmış yapılar da kapsama dâhil ve her malik yalnızca bir bağımsız bölüm için destek alabilecek.
- Kira desteği de kredi desteği yanında sunulacak.
CEMAL EMRE KURT / ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul’daki kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmak maksadıyla hazırladığı yeni destek paketinin ayrıntılarını açıkladı. 10 soru-cevap adı altında yayımlanan rehber niteliğindeki açıklamaya göre; riskli yapı sahiplerine 3 milyon TL’ye kadar kredi imkânı sağlanacak.
TOKİ kuraları için takvim belli oldu! İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Belirlenen kriterleri karşılayan vatandaşlara ise kademeli faiz indirimi uygulanacak destek paketine ilişkin açıklamalar şöyle:
1- Vatandaşlar nasıl başvurabilir?
Başvuru süreci iki aşamadan oluşuyor:
Müteahhit Başvurusu: Yapım ruhsatını alan müteahhit, e-Devlet üzerinden ARAAD (AFDİS) sistemine proje bilgilerini yükleyip Başkanlık onayına sunacak.
Vatandaş Başvurusu: Müteahhit başvurusu onaylandıktan sonra hak sahipleri e-Devlet üzerinden ön başvurularını tamamlayacak ve protokol imzalanan banka şubesine fiziki başvuruda bulunacak.
2- Kredi şartları neler?
Kredi alacak vatandaşlarda açık icra, takip veya haciz kaydı olmaması gerekiyor. Kredinin aylık taksit ödeme tutarının belgelendirilmiş hane halkı aylık gelire oranı yüzde 70’i aşmamalı.
3- Avantajlı gruplar var mı?
Kredi sağlanırken 4 avantajlı kategori yer alacak. Tüm kriterleri karşılayanlar yıllık %1,25’e kadar faiz indirimi kazanabilecek.
Birinci kategori: T.C. sınırları dâhilinde, kendisi ve hanehalkı bireyleri üzerinde Riskli Yapıdaki bağımsız birim haricinde tapuda kayıtlı başkaca konut bulunmayan malikler yer alacak.
İkinci kategori: Orta ve düşük gelirli (hane geliri belirli bir eşiğin altında olanlar)
Üçüncü kategori: Şehit aileleri, engelliler, emekliler, dul ve yetimler, kadın hane reisleri.
Dördüncü kategori: Yeni yapısını A ve B sınıfı Enerji Kimlik Belgesi ile inşa edecekler.
4- Hangi yapılar sürece dâhil?
Krediden tüm gerçek kişi riskli yapı malikleri yararlanabilecek. Riskli yapı olarak tescil edilip 1 Ekim 2020 sonrası yıkılmış yapılar da kapsama dâhil. Her malik yalnızca bir bağımsız bölüm için destek alabilecek.
5- Nasıl yönetilecek?
Kentsel dönüşüm kararları, paydaşların salt çoğunluğu ile alınır. Karara katılmayan malikler için arsa payları, Başkanlık tarafından rayiç değeri üzerinden belirlenip diğer paydaşlara açık artırma ile satılabilir.
6- Kat irtifakı şart mı?
Projeye başvuru yapılabilmesi için kat irtifakının kurulmuş olması zorunlu değildir. Hak sahipleri arsa payları oranında krediden faydalanabilir, daha sonra kat irtifakı kurulabilir.
7- Destek hangi bağımsız bölüme?
Her hak sahibi, yeni yapıdaki yalnızca bir bağımsız bölüm için krediden yararlanabilir.
8- İki destek birlikte kullanılır mı?
Yarısı Bizden kampanyası ile aynı kişi iki destekten birlikte yararlanamaz; ancak aynı binadaki farklı maliklerin farklı destekleri seçmesi mümkündür.
9- Taşınma ve kira desteği nasıl?
Kat malikleri, kredi desteği yanında kira desteğinden de faydalanabilecek.
10- Tüm malikler kredi çekebilir mi?
Tüm gerçek kişi malikler tek bir bağımsız bölüm için, aylık taksitleri gelirlerinin %70’ini aşmayacak şekilde kredi kullanabilir.