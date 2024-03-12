12 Mart piyasa kapanış | Borsada düşüş durmuyor, altına ABD TÜFE freni!

Piyasalarda son dakika! Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi günü yüzde 0,69 düşüşle 9069 seviyesinden tamamladı. Banka hisselerinde pozitif ayrışma dikkat çekerken; Türk Hava Yolları, TÜPRAŞ, Ereğli Demir Çelik gibi büyük hisselerde para çıkışı devam etti. Bu arada ABD’de TÜFE verisinin beklenti üzerinde gelmesi, FED’in temkinli duruşunu destekledi. Ons altın 2153 dolara, gram altın 2220 TL’ye kadar geriledi.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda özellikle borsa ve altın cephesinde hareketli bir gün geride kalıyor. Fitch tarafından ülke kredi notunun artırılmasının ardından borsada gözlemlenen zayıf görünüm bugün de devam etti. Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi günü yüzde 0,69 gerilemeyle 9069 puandan tamamladı. Hisse bazında dikkat çeken ayrışmalar yaşanıyor. Bankacılık sektör hisseleri endeksteki düşüşe rağmen pozitif ayrışarak günü primli tamamladı. Holding hisseleri yatay seyrederken; Türk Hava Yolları, TÜPRAŞ, Ereğli Demir Çelik, Ford Otosan, TOFAŞ, Aselsan gibi hisselerde satışların yoğunlaşması dikkat çekti.

BORSADA KISA VADEDE YATAY HAREKET

Analistler, seçimlerin ardından “daha sıkı para politikası” beklentilerinin, ülke görünümü ile birlikte banka hisselerine de destek olduğunu, ancak sınai ve hizmet sektör hisselerinde baskı oluşturduğunu ifade ediyor. BİST100 tarafında 9000 üzerinde kapanışların önemine de değinin analistler, “Borsada kısa vadede belli bir bant içerisinde hareketlilik devam edecek gibi görünüyor. Bu bandın alt seviyelerine işaret edebilecek 8750-8500 destek bölgesine yaklaşıldıkça orta ve uzun vadeli fırsatla kollanmalı” değerlendirmesinde bunuyor.

YABANCILARDAN YENİ AÇIKLAMALAR

Dün Deutsche Bank tarafından, TCMB’nin bu ay “500 baz puan faiz artışı yapabileceği” yönünde gelen değerlendirmenin ardından, bugün bir görüş de Bank Of America’dan geldi. BOFA analistleri, TCMB’nin seçimlerin ardından nisan ayında 300-500 puan bandında faiz artışına gidebileceğini, burada özellikle mart ayı enflasyon rakamlarının belirleyici olacağını, seçimlerin ardından döviz kurlarında sert artış beklemediklerini aktardı. Öte yandan Goldman Sachs da TCMB rezervlerinde seçim sonrasında “normalleşme” görülebileceğini bildirdi.

ABD’DE ENFLASYON YÜKSEK GELDİ

Altın cephesinde de, ABD Merkez Bankası tarafından dikkatle takip edilen şubat ayı TÜFE verisi bugün açıklandı. Yıllık TÜFE’nin yüzde 3,1, çekirdek enflasyonun yüzde 3,7 gelmesi bekleniyordu. Ancak açıklanan rakamlar sırasıyla yüzde 3,2 ve yüzde 3,8 olarak gerçekleşti. Böylece enflasyon beklenti üzeri yükseldi. Enflasyondaki bu katılık, piyasalarda, “FED’in faiz indirimlerine daha geç başlayabileceği” yönünde öngörüleri artırdı.

ONS VE GRAM ALTIN GERİLEDİ

Yüksek gelen ABD TÜFE etkisiyle birlikte hafta başında 2195 dolarla zirve yapan ons altın, bugün 2153 dolara kadar geriledi. TSİ 18:15 sıralarında işlemler, yüzde 1 kayıpla 2160 dolara yakın seyrediyor. 2253 TL ile rekor kıran gram altın tarafında da 2220 TL’ye kadar düşüş yaşandı. Akşam saatlerinde işlemler 2225 TL’ye yakın devam ediyor. Analistler, altındaki gerilemelerin orta ve uzun vadeli yatırımcılar için alım fırsatı olacağını, son yükselişin ardından kâr satışlarının normal karşılanması gerektiğini belirtiyor.