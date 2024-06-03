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2 ayda rekor artış! Merkez Bankası'nın net rezervleri 4 yıl sonra artıya geçti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
2 ayda rekor artış! Merkez Bankası&#039;nın net rezervleri 4 yıl sonra artıya geçti

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Merkez Bankası'nın net rezervleri 4 yıl sonra ilk kez pozitife geçti. Swap hariç net rezervlerde 29 Mart 2024’ten itibaren 66,5 milyar dolarlık iyileşme gerçekleşti. Net rezervler 31 Mayıs Cuma günü artıya geçerek 1,5 milyar dolara çıktı.

Merkez Bankası'nın rezervleri toparlanmaya devam ediyor. Bu kapsamda net rezervler 4 yıl sonra ilk kez artıya geçti. 

ÇOK GÜÇLÜ BİR İYİLEŞME

Swap hariç net rezervleri, 29 Mart 2024’ten itibaren 66,5 milyar dolarlık iyileşme ile 31 Mayıs Cuma günü artıya geçerek 1,5 milyar dolara çıktı. Böylece Merkez Bankasının net rezervleri pozitife geçerken, bu durum, 2 ayda swap hariç net rezervlerde 66,5 milyar dolar ile "çok güçlü bir iyileşme" olduğuna işaret etti.

Söz konusu dönemde brüt rezervler 123,1 milyar dolardan 143,6 milyar dolara yükselirken, uzmanlar, TL'ye geçiş ve yabancı girişlerinde gözlenen olumlu seyrin uluslararası rezerv yükselişine destek vermeye devam edeceği görüşünü yineledi.

REZERVLER YEREL SEÇİM ÖNCESİ DİP YAPMIŞTI

Swap hariç net rezervler 31 Mart yerel seçimler öncesinde hızla gerilemiş ve eksi 65,5 milyar dolarla tüm zamanların en dip seviyesini görmüştü. 

Seçimlerin tamamlanmasının ardından TCMB hızlı bir rezerv inşasına girerken, swap hariç net rezervlerde de kademeli toparlanma izlenmişti. Bu sürecin sonunda 4 yıl sonra ilk kez swap hariç net rezervler artıya geçti.

BAŞKAN KARAHAN SİNYALİ VERMİŞTİ

TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporu sunumunda enflasyonla mücadeleye zarar vermeyecek şekilde rezerv biriktirmeye devam edileceğini belirtmişti.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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