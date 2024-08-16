2 milyar dolarlık savunma atağı! Yerli silahlar, savaşların gölgesinde ‘SAHA’ya iniyor

Rusya-Ukrayna savaşı ve İsrail-İran geriliminin gölgesinde gerçekleştirilecek SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı, 500’den fazla resmî ve ticari delegasyona ev sahipliği yapacak. BAE, Suudi Arabistan, Katar ve İran başta olmak üzere bölge ülkelerinden büyük talep gören fuarda, 2 milyar dolarlık anlaşma imzalanması bekleniyor.

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Dünyanın prestijli savunma sanayii fuarlarından biri olan SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı için geri sayım başladı. SAHA EXPO, SAHA İstanbul tarafından Cumhurbaşkanlığının himayesinde, 6 bakanlık ve Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle 22-26 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi (İFM)’nde düzenlenecek. 80 bin metrekaresi kapalı, 10 bin metrekaresi açık olmak üzere 90 bin metrekarelik bir alanda gerçekleştirilecek fuara 1.200’ün üzerinde firmanın katılması bekleniyor. Rusya-Ukrayna savaşı ile İsrail-İran geriliminin gölgesinde gerçekleştirilen fuar BAE, Suudi Arabistan, Katar ve İran başta olmak üzere bölge ülkelerden büyük talep görürken, 2 milyar dolarlık anlaşma imzalanması bekleniyor.

DÜNYADA BAŞKA ÖRNEĞİ YOK

SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça, geçen yıl 78 binin üzerinde profesyonel ziyaretçiyi ağırladıkları SAHA EXPO’nun bu yıl 150 binden fazla profesyonel ziyaretçiye ev sahipliği yapmasını beklediklerini söyledi. Uça “2018 yılında küçük bir alanda başlayan fuarımızı 2021’de 40 bin metrekarelik bir alanda gerçekleştirdik, Fuar 2022’de 60 bin metrekareye çıktı, bu sene 90 bin metrekareye çıkıyor. Sektörel bir fuarın bu kadar kısa sürede, her sene yüzde 50 oranında, yani neredeyse her dönem üstüne yeni bir fuar daha koyarak büyümesi gibi bir örnek dünyada yok” dedi.

Fuarda ABD’den İtalya’ya, Fransa’dan Çin’e, Hindistan’dan Güney Kore’ye kadar 5 kıtada 40 ülkeden 200 yabancı katılımcının şimdiden yer ayırttığını belirten Uça “Fuar 500’den fazla resmî ve ticari delegasyona ev sahipliği yapacak.

Bunların 150’si ticari alım heyetinden oluşuyor. Özellikle BAE, Katar ve Suudi Arabistan hem kamu hem de ticari heyetlerle geliyor. İran da bize heyetle katılma talebinde bulundu. Fuarda 25 bin B2B görüşme yapılmasını bekliyoruz. 2022’de gerçekleştirilen SAHA EXPO’da 1,4 milyar dolar değerinde114 anlaşma imzalanmıştı. Bu fuarda ise 2 milyar doların üzerinde ekonomik değere ulaşmayı öngörüyoruz. Diğer bir ifade ile savunma ve havacılık sanayiimizin her anlamda rekorlara koştuğu bir ortamda biz de SAHA EXPO olarak yeni rekorlara imza atmayı hedefliyoruz. Dünyada artan talep var. Biz bu talebe hazırız” ifadelerini kullandı.

SAHA EXPO’da bu sene dünyanın farklı ülkelerinden ve NATO gibi önemli uluslararası organizasyonlarından 400 civarında resmî heyet mensubunu ağırlamayı hedeflediklerini dile getiren Uça şunları kaydetti: Fuarda NATO, yatırımcı kuruluşlar ve organizasyonlar olacak. NATO’nun start-up programı NATO Diana resmî toplantısını fuarda gerçekleştirecek. Dünyanın her yerinden, başbakan, bakan düzeyinden genelkurmay başkanlarına ve daha alt düzeydeki yetkililere kadar sektör profesyonellerini fuarımızda katılımcı firmalar ile bir araya getireceğiz. 2022 yılında İngiltere Savunma Bakanı SAHA EXPO’yu ziyaret etmişti. Yine bu sene de benzer nitelikteki yabancı üst düzey ziyaretçileri fuarımıza bekliyoruz. Resmî heyetleri de ilgilendikleri alanlardaki özellikle KOBİ ölçeğindeki yerli firmalarımızla buluşturmayı amaçlıyoruz. Savunma, havacılık ve uzay endüstrisi alanındaki son teknolojik gelişmeleri yerinde deneyimlemek, teknolojiye hükmedenlerin, geleceği şekillendireceği yeni dünyanın kapısını aralamak isteyen herkesi bu büyük buluşmaya davet ediyoruz.