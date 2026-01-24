Kırmızı et fiyatı ithalat ile aşağı çekilecek. Bu yıl 500 bin baş besilik sığır getirilecek. İthalatı ve satış fiyatını Et ve Süt Kurumu belirleyecek. Hayvanlar, küçük işletmelere puanlama sistemiyle dağıtılacak.

CEMAL EMRE KURT / ANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “2026 Yılı Besilik Sığır İthalatı Başvuru ve Değerlendirme Talimatı” kapsamında, bu yıl 500 bin baş besilik sığır ithalatı yapılması planlanıyor.

İthal edilecek hayvanların 392 bin başı 200 baş ve üzeri kapasiteye sahip işletmelere, 108 bin başı ise 200 başın altındaki küçük ve orta ölçekli işletmelere tahsis edilecek.

Besilik sığır ithalatı sadece Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından gerçekleştirilecek. İthal edilecek hayvanların satış fiyatı da ESK tarafından belirlenecek. Başvurular 26 Ocak Pazartesi gününden 6 Şubat Cuma gününe kadar bir defaya mahsus alınacak. Yetiştiriciler başvurularını Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerine yapacak ve sadece bir dönem için hayvan talep edebilecek. Nihai değerlendirme Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak ve izin verilen listeler 23 Şubat 2026’da ilan edilecek.

İthal edilecek hayvanlardaki etçil ırklar arasında Angus, Simental, Şarole, Limusin, Hereford, Belçika Mavisi ve Obrak, kombine ırklar arasında ise Simental ve Montofon bulunacak.

ÜÇ DÖNEMDE TESLİM

İthal besilik sığır alabilmek için işletmelerin 1 Ocak 2025’ten önce TÜRKVET (Hayvan Kayıt Sistemi) sistemine kayıtlı olması ve 2025 yılı içinde aktif hayvan hareketine (doğum, ölüm, giriş-çıkış) sahip olması gerekiyor. 200 baş ve üzeri kapasiteye sahip işletmelere verilecek hayvan sayısı ahır kapasitesine göre belirlenecek. Buna göre, kapasitesi 200-400 baş olan işletmelere 32, 401-600 baş olan işletmelere 35, 601-999 baş arası olanlara kapasitesinin yüzde 15’i, 2-3 bin baş kapasiteli işletmelere kapasitesinin yüzde 13’ü, 5-10 bin baş olan işletmelere yüzde 10’u, 50 bin baş ve üzeri kapasitesi olanlara yüzde 5 oranında hayvan ithalat izni verilecek.

İthal besilik sığırlar yetiştiricilere üç dönemde teslim edilecek. Birinci dönem Nisan-Mayıs-Haziran, ikinci dönem Temmuz-Ağustos-Eylül ve üçüncü dönem ise Ekim-Kasım-Aralık aylarında olacak.

PUANLAMA SİSTEMİ VAR

200 başın altındaki işletmeler için talep edilen hayvan sayısının 108 bin başı aşması hâlinde, hayvan dağıtımı puanlama sistemiyle yapılacak. Bu işletmelere azami ithalat izni 30 baş olacak. Puanlama 100 puan üzerinden gerçekleştirilecek. Puanlamada işletmenin kuruluş yılı, Çiftçi Kayıt Sistemi’ndeki yem ekiliş alanı, buzağı desteği ve kesime gönderilen hayvan sayısı esas alınacak. İthal edilen besilik sığırlar, ülkeye girişten itibaren en az 4 ay boyunca aynı işletmede tutulacak.

