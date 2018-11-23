Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye’nin dört bir yanına yayılan üyeleriyle savunma sanayisindeki ana üreticilerin ihtiyaçlarına cevap veriyor. MÜSİAD’ın Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Adnan Bostan, 17’nci MÜSİAD EXPO ile eş zamanlı gerçekleştirilen High Tech Port By MÜSİAD fuarı ve derneğin savunma sanayisine yönelik faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulundu. High Tech Port’ta savunmadan tıpa, yazılıma kadar birçok alanda yüksek teknoloji ürünlerinin sergilendiğine dikkati çeken Bostan, şöyle devam etti: Eksik olanın öncelikle tamamlanması diye bir kural var. Bunda ne kadar başarılı olduğumuzu, eskiden sadece dış kabuğunu yapabildiğimiz bir mühimmatın tamamını yapabiliyor olmamızda görüyoruz. Bunu da 4-5 yıllık kısa bir sürede yaptık.

Bostan, savunma sanayiine yönelik faaliyetlerinin temelini dışa bağımlılığın azaltılması, öncelikle MÜSİAD üyeleri olmak üzere ihtiyaç duyulan ürünlerin yerli ve milli firmalar tarafından üretilmesi olduğunu dile getirerek şunları kaydetti: Bu amaçla hem Genç MÜSİAD’ımızın hem de MÜSİAD üyelerinin yapmış olduğu çalışmalar var. Savunma sanayisinde ihtiyaç duyulan yan ürünler için Anadolu’nun dört bir yanındaki üreticilerimize yöneliyoruz.