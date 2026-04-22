ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran’a karşı yürütülen Destansı Öfke Operasyonu’na yeterli askeri ve siyasi destek vermeyen NATO müttefiklerine karşı Beyaz Saray’da "yaramazlar ve uslular" listesi hazırlattığı iddia edildi.

"ABD BUNU UNUTMAYACAK"

Beyaz Saray basın sözcüsü yardımcısı Anna Kelly yaptığı son açıklamada, "ABD her zaman sözde müttefiklerinin yanında oldu, ancak binlerce askerimizle koruduğumuz ülkeler operasyon boyunca bizim yanımızda durmadı. Başkan Trump bunu unutmayacaktır" diyerek açık bir gözdağı vermişti.

POLİTİCO: MÜTTEFİKLER KADEMELERE AYRILDI

Üç Avrupalı diplomat ve bir ABD savunma yetkilisi tarafından sızdırılan bilgilere göre, Beyaz Saray NATO üyelerini ittifaka ve İran savaşına yaptıkları katkılara göre kademelendiren gizli bir plan hazırladı.

Uslular listesinde operasyona doğrudan destek veren ve lojistik sağlayan ülkeler var.

Yaramazlar listesinde ise Hürmüz Boğazı'ndaki abluka ve enerji krizi nedeniyle savaşa dahil olmayı reddeden, barış çağrısı yapan İngiltere ve Fransa gibi ülkeler bulunuyor.

CEZA SEÇENEKLERİ MASADA

Trump’ın bu listeye dayanarak nasıl bir cezalandırma yöntemi izleyeceği henüz netleşmese de, en güçlü seçenekler arasında ABD askerlerinin o ülkelerden çekilmesi ve savunma harcamalarını artırmayan ülkelerin güvenlik şemsiyesi dışında bırakılması yer alıyor. Hatta Trump’ın, taleplerine uymayan müttefikler nedeniyle ittifaktan tamamen çekilme uyarısını yinelediği konuşuluyor.

AVRUPA TEDİRGİN: "ABD KENDİNİ Mİ CEZALANDIRACAK?"

İsimsiz bir Avrupalı yetkili, Trump’ın bu hamlesini "somut bir fikir yok gibi görünüyor" diyerek eleştirirken, "Asker çekmek bir seçenek olabilir ama bu stratejik olarak ABD’nin de bölgedeki etkisini azaltıp kendini cezalandırması demek değil mi?" sorusunu gündeme getirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası