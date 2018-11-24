Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SERCAN AKINCI

Yaklaşık 5 trilyon dolarlık pazara sahip Asya- Pasifik ülkelerini temsil eden odalar birliğinin başına Türkiye âşığı başkan geliyor. İş dünyası kariyerine Türkiye ile ilgili çalışmalarla başlayan Hintli Samir Modi Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu’nun (CACCI) yeni başkanı olacak. Modi, başkanlık görevini İstanbul’da yapılan Asya-Pasifik Ekonomi Zirvesi’nde Jemal İnaishvili’den devralacak.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile CACCI iş birliğinde organize edilen Asya-Pasifik Ekonomi Zirvesi, dün başladı. Bugün de devam eden zirve, 5 trilyon dolarlık Asya-Pasifik pazarıyla Türk iş dünyasını buluşturacak. Zirvenin tanıtım toplantısında konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dünya genelindeki büyümenin yüzde 60’ını Asya-Pasifik Bölgesi’ndeki ülkelerin sağladığını belirterek, “Bu bölge dünya ticaret hacminin yüzde 30’unu, dünya ekonomik büyüklüğün yüzde 23’ünü kapsıyor. Bu bölge dünyaya göre daha hızlı büyüyor” dedi. Asya-Pasifik ülkelerinin yılda 470 milyar dolar uluslararası yatırım yaptığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, Türkiye gelen yatırımların yılda bir milyar dolara ulaşmadığının altını çizdi. Hisarcıklıoğlu “Bugüne kadarda bu ülkelerden ancak 7 milyar dolar FDI çekebilmişiz. Yani ne Asya-Pasifik bizim radarımızda, ne biz Asya-Pasifik’in radarına girmişiz. İşte bu tabloyu değiştirmek, eksenimizi genişletmek istedik” ifadelerini kullandı. CACCI’nin, 28 ülkeden yaklaşık 3 milyon şirketi temsil ettiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Biz de Türkiye olarak, Asya-Pasifik Bölgesi’ndeki iş adamlarıyla, güçlü bir ekonomik entegrasyon istiyoruz” şeklinde konuştu.



YATIRIM 3-4 KATINA ÇIKACAK

CACCI Başkanı Inaishvili de 80’lerden bu yana sürekli Türkiye’ye geldiğini kaydederek, her geldiğinde Türkiye’nin iktisadi yönden biraz daha güçlendiğini gördüğünü belirtti.

CACCI’nin yeni dönemde başkanı olacak ve şu an CACCI Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Samir Modi ise kendisini tam bir Türkiye âşığı olarak tanımlıyor. İş dünyası kariyerine Türkiye ile ilgili bir çalışmayla başladığını anlatan Modi “Zirveye 400 iş adamının katılması Türkiye için avantaj. Türkiye ile Asya- Pasifik’i birbirine yaklaştıracağız. Türkiye’ye yapılan yatırım bir kaç yılda 3- 4 katına çıkacak” diye konuştu.