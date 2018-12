Türkiye Gazetesi

Dünyada 500’dan fazla lüks markaya hizmet veren firma, Türk markalarla yabancılar arasında evliliklere ve dostluklara aracılık edecek. Bu kapsamda nisan ayında “Uluslararası Lüks Konferansı’ düzenlemeye hazırlanan firma, 200 seçin davetliyi İstanbul’da lüks Türk markaları ile bir araya getirecek.



İSTANBUL LÜKSÜN KÖPRÜSÜ

Türkiye’de lüks sektörünün 2017 yılında 7 milyar liralık büyüklüğe ulaştığını belirten The Luxury Network Türkiye CEO’su Erdem Akcıl, sektörün her yıl yüzde 10 büyüme gösterdiğini söyledi. Türkiye’deki milyoner sayısının ise 56 bin kişiye ulaştığına dikkati çeken Akçıl, “Türkiye 1,5 milyar insana ve 20 trilyon dolarlık bir ekonomiye sadece 4 saatlik bir mesafede. Bu sayede lüksün anavatanı Avrupa ve lüksün yeni yatırımcısı ve alıcısı Orta Doğu arasında tam bir köprü işlevi görüyor. İstanbul lüksün başkenti değil ama lüksün köprüsü olabilir. 17-18 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştireceğimiz Uluslararası Lüks konferansı ile moda, mücevher, sanat, yatçılık, turizm ve perakende sektöründe uluslararası temsilcileri İstanbul’da ağırlayacağız. İngiltere, Rusya, Azerbaycan, Dubai, Katar, Lübnan ve Kuveyt’ten Moda ve perakende yatırımcıları, mücevher alıcıları, sanat dünyasından isimler ve medya dünyasının önemli alım heyetleri Beykoz Film Platosu’nda gerçekleşecek etkinlikle bir araya gelecek” dedi.



800 MİLYON LİRALIK İŞ HACMİ

The Luxury Network Grup CEO’su Fares Ghattas da üyelik yoluyla 500’dan fazla dünya markasına hizmet verdiklerini ifade ederek, bugüne kadar binin üzerinde etkinlik ve projeye imza attıklarını bildirdi. Firma olarak markaların bir araya gelip flört etmesini sağladıklarını dile getiren Ghattas “Biz bir kulübüz. Dünyanın önde gelen lüks markaları bizim üyelerimiz. Türk markalarını Dubai’ye Londra’ya götürmek yerine onları buraya getirmek istiyoruz. Uluslararası markaları yerel Türk markalarla buluşturmak istiyoruz. Markaların dostluk kurmalarına evlilik yapmalarına aracılık ediyoruz. Markaların yeni ürünlerine uluslararası tanıtım desteği veriyoruz. Canlı lüks tanıtımlar yapıyoruz.” diye konuştu. İstanbul’daki konferansta yaklaşık 200 kişilik seçkin davetliyi bir araya getireceklerini belirten Ghattas 800 milyon liralık bir iş hacmi oluşmasını beklediklerini vurguladı.