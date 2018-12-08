Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıldıktan sonra FSM’den geçişleri yasaklanan ve aks uzunluğu 3,20 metrenin üzerinde olan araçlara 2017’de yapılan kaçak geçiş bedeli olarak, her geçiş için 600 liradan yüz binlerce lira ceza gelmeye başladı. Salı günü ekranlarda cezaların silindiğini görüp sevinen mağdurlar, önceki gün yeniden cezaları sorgulama ekranında görünce yeni bir şok yaşadı. ‘FSM Mağdurları’ olarak bir araya gelen onlarca kişi “Bilseydik geçmezdik” diyerek yasaktan haberleri olmadığını, “Devlet vatandaşına tuzak kurmaz” diyerek haksız uygulamayı “Devlet cezaları affetsin” diyerek taleplerini dile getiren dövizler taşıdı. Ulaştırma Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü önünde toplanan ve açıklama yapmaları engellenen mağdurlar adına açıklama yapan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu “Bürokrasinin işgüzarlığı esnafla devleti karşı karşıya getirdi. Bu küçük esnaf işi için köprüden geçiyor. Her bir geçiş için 600 lira ödeyeceğini bilse geçer miydi? Devlet bu cezaları silmeli” dedi. Bazı araç sahiplerine 300 bin liraya varan cezalar geldiğini söyleyen Ağaoğlu “Bir esnaf ‘kefen param’ dediği birikimini bozdurup 12 bin lira ödedi, şimdi 18 bin lira daha geldi. Bunlar daha 2017 cezaları. Bitmedi, sırada 2018 senesinin cezaları var. Ocak söndüren cezalar silinsin” dedi. Yasağın esnetilmesini de isteyen Ağaoğlu “Niçin FSM yasak? Niçin Avrasya ve 3. köprü serbest? Bu küçücük araçlara trafik için yasak getiriliyorsa 07.00-10.00 ve 16.00-22.00 arasında getirilsin. Gece 03.00’te niçin yasak?” diyerek yetkililere seslendi. Ağaoğlu, TESK Başkanı Bendevi Palandöken’i de üyesi esnafın yanında olmaya çağırdı.