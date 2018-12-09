Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,80’lik kayıpla 93.699 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 92.375 puanı, en yüksek 96.830 puanı gördü. En çok yükselen, yüzde 21,26 ile Bera Holding oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 17,65’lik artışla Işıklar Enerji Yapı Holding, yüzde 15,91’lik yükselişle İş Finansal Kiralama izledi. En çok değer kaybeden hisse ise; yüzde 28,31 ile Çemaş Döküm oldu. Bu hisseyi yüzde 10,05’lik düşüşle Akbank, yüzde 9,56’lık azalışla da MLP Sağlık takip etti.

Bu arada Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, geçen hafta yüzde 3,88’lik artışla 211,50 liraya çıktı. Doların satış fiyatı ise; yüzde 2,16’lık artışla 5,2940 lirayı buldu.