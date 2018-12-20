Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin

ANKARA

Yeni yılda iş sahibi olmak isteyenler İŞKUR’un kariyer sayfası üzerinden kendilerine uygun iş ilanına başvuracak. Bu yıl içerisinde vermiş olduğu teşviklerle iş sahibi yapan İŞKUR, önümüzdeki yıl da işveren ile iş arayanlar arasında aracılık yaparak istihdama katkı yapmaya devam edecek. İş arayanlar, kariyer sayfası üzerinden kendine uygun iş bulabileceği gibi meslek danışmanlarına da başvurarak iş sahibi olabilecek. Ayrıca başvurdukları alanlarda yetkinlik sertifikası istenilmesi durumunda meslek kurslarına yönlendirilecek.

İŞKUR’un işverenlerden aldığı en çok açık iş ilanı ‘herhangi bir netlik gerektirmeyen’ iş kolundan oldu. Bu alanda eleman arayan işverenler, 2019 için 811 bin açık iş ilanı verdi. Bu alanda çalışacaklar toplumda ‘ne iş olsa yaparım abi’ diyenler olarak biliniyor. İş ilanına başvuracaklar çoğunlukla taşımacılık ve inşaat alanlarında çalıştırılacak. Turizm sektöründe 78 bin açık eleman ilanı, bilgi teknolojilerinde de 40 bin ilan yer aldı. Bilgi teknolojileri alanında çalışacak olanlar diğer alanlara göre avantajlı olacak. İşbaşı eğitimi programı kapsamında çalışacaklara aylık 2 bin 250 TL maaşı devlet tarafından ödenecek. İŞKUR’un işverenlerden almış olduğu açık iş ilanlarından en dikkat çekeni kadın giyim modelist yardımcısı oldu. Hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren bu iş alanında çalışanlar, model araştırmaları, kesim yapmak, makinede düz dikiş yapmak gibi alanlarda çalışacak. Kadın giyim modelist yardımcısı için İŞKUR’a 2 bin 657 açık iş ilanı verildi.