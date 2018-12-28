Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Platformlar, Boğaz’dan geçerek çalışma sahasının yer aldığı Silivri açıklarındaki sondaj kuyularına hareket edecek ve Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Projesi’nin yapımında kullanılacak. Platform Türkiye’nin en büyük gaz depolama sondajlama tesislerinin yapımında kullanılacak.



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Söz konusu platformlar, yaklaşık 100 metre su derinliğine ayak basıp kendilerini suyun üzerinde 15 metre yukarıya kaldırabiliyor. Böylece şiddetli dalga ve fırtınalardan etkilenmeden sondaj kuyuları açabiliyor. Proje kapsamında 2’si gözlem ve tespit amaçlı toplam 20 adet doğal gaz kuyusu açılması planlanıyor.

Türkiye bölge merkezi olacak

Yaklaşık bin 400 kişinin çalıştığı projenin, 2021’in ilk çeyreğinde bitmesi ve işletmeye alınması bekleniyor. Proje tamamlandığında Türkiye, deniz altında yaklaşık 3,7 milyar metreküp doğal gaz depolama kapasitesi elde edecek.

Türkiye’nin doğal gazda bölgenin ticaret merkezi olma yönünde attığı en önemli adım olarak görülen proje, aynı zamanda doğal gaz arzının sürekliliği açısından da stratejik bir öneme sahip.