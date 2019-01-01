Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2018 yılında yayımlanan yönetmelikle ücretsiz olarak verilen plastik poşetlerin 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle artık tüm satış noktalarında ücretli olarak temin edilmesi yönünde düzenleme yapılmıştı. Plastik poşetlerin tanesi 25 kuruştan verilirken, marketlerin ekmek, şarküteri ve manav gibi bölümlerinde açıkta satılan ürünlerin hijyeninin korunması açısından plastik poşetlerin ücretsiz temini devam edecek.

“Eskiden 6 poşet alırken şimdi sayısını düşürdük”

Ücretli poşet uygulamasından şikayet eden Fatma Kaya, uygulamadan memnun olmadığını belirterek, “Evden gelenler yanında bir poşet getirir de dışarıdan gelenler için zor oluyor” dedi.

Kendisi de markette çalışan Ahmet Uğur ise, “25 kuruştan 4 tane aldık. Eskiden 6 poşet alırken şimdi sayısını düşürdük. Plastik poşet yerine başka bir şey bulunabilirdi, kağıt veya başka bir şey. Ben de markette çalışıyorum. Şimdi müşteri gelecek sürekli şikayet edecek, sıkıntı olacak” diye konuştu.

Uygulamayı değerlendiren bir başka vatandaş ise, “Bu poşetten şikayetçiyim. Çünkü aldığım ücretin karşılığında zaten fazlasını ödüyorum, bir de bunu ödüyorum parayla. Elinde poşet mi taşıyacak sokakta adam. Eskiden file vardı. Tamam bu da zararlı ama bunun da zararını düşünecekti” dedi.