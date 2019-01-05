Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de enflasyon 2018 yılında yüzde 20,30 olarak gerçekleşti. Yıl içinde özellikle kur cephesinde yaşanan gerilimlerin etkisiyle yüzde 25’e dayanan enflasyon; kasım ve aralıkta düşüş trendine geçti. Yeni senenin ilk çeyreğinde de bunun devamı bekleniyor. TCMB tarafından yayımlanan Aralık Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu’nda “Enflasyon üzerinde, petrol fiyatlarındaki düşüş ve Türk lirasındaki ılımlı seyre ek olarak, zayıf talep şartlarının etkisi hissedilmiştir. Gıda tarafında da yıllık enflasyonundaki gerilemeye, hem işlenmemiş hem de işlenmiş gıda fiyatları katkı vermiştir. Temel mal enflasyonundaki düşüşün sürükleyicisi, dayanıklı tüketim malları ile giyim fiyatları olmuştur. Üretici fiyatları da Türk lirasında yakın dönemdeki olumlu görünüm ve enerji fiyatlarındaki düşüşlere bağlı olarak, son iki aylık dönemde gerileme kaydetmiştir” ifadelerine yer verildi.

0,5 PUANLA BAŞLAR

Fiyatlardaki artış hızının gerilemesi ve geleceğe dair olumlu beklentiler üzerine, gözler faizlere çevrildi. Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya “16 Ocak’ta yılın ilk toplantısını yapacak Merkez’in, normalde faizi indirmesi gerekiyor. Çünkü piyasa faizleri aşağı geldi. TCMB’nin faizi, bunun ciddi ölçüde üzerinde kaldı. Ayrıca 2018 enflasyonu, TCMB beklentisinin 3 puan altında kaldı ve 2019 sonu enflasyon beklentileri de yüzde 14-16 arasına oturdu. Bu yüzden verilen reel faiz yüksek kalıyor. Bunlara ek olarak TL, son aylarda bir dengeye oturdu. Londra merkezli Capital Economics, TCMB’den ocak ayında 50 baz puan faiz indirimi beklediğini açıkladı. Biz de en azından 25 baz puanlık bir indirim ile, yavaş yavaş düşüş sürecine başlamasının mantıklı olacağını düşünüyoruz. Yoksa faizler yükselirken Merkez’in faizinin geride kalmasına verdiğimiz tepki gibi bir tutarsızlık ortaya çıkar” dedi.

TOPYEKÛN MÜCADELEYE DEVAM

Türkiye’nin ekonomisine destek veren sektörler, ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele’yi yeni yılda da devam ettirecek. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, bu yıl da enflasyonla mücadelede üzerilerine düşeni yapacaklarını belirterek “Çatımız altındaki 407 markanın hemen hepsinin mücadeleye katkıyı sürdüreceklerinden şüphe duymuyorum” ifadelerini kullandı. Aralık ayında fiyatı en çok gerileyen ürün grubunun hazır giyim ve ayakkabı (yüzde 4) olduğunu kaydeden Öncel “Hem sezon indirimleri hem de topyekûn mücadele, bu düşüşte etkili oldu. Şimdi ocak ve şubat indirimleri devreye giriyor. Özellikle tekstil, hazır giyim ve ayakkabıda iki ay boyunca fiyatlar çok daha uygun düzeylere inecek. Bunun da enflasyona katkısını önümüzdeki iki ayda çok daha iyi göreceğiz” dedi. Beyaz eşya ile mobilyada da ÖTV ve KDV indirimlerinin üç ay uzatılması, enflasyona olumlu yansıyacak.