Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomide yaşanan olumsuz gelişmeleri fırsat bilip, kötü niyetle konkordato ilan edenlerin ve iflas isteyenlerin takip edilmesini istedi. Erdoğan, kurmayları ile yaptığı ekonomi değerlendirmesinde alınan tedbirlerle ekonominin daha iyi durumda olduğunu, faizlerin ve enflasyonun düşme eğilimine girdiğini hatırlattı. Bazı AK Partili milletvekillerinin afetten zarar gören çiftçilerin borçlarının ertelenmesi ve yeni kredi talepleri konusunda zorluk çıkaran ve yüksek faiz talep bankaların olduğunu dile getirmesi üzerine, Erdoğan ekonomi kurmaylarına “Bunlara izin vermeyin. Bu konuları takip edin. Birine kolaylık sağlanırken, diğerine zorluk çıkarılmasın. Çifte standart uygulayanlar varsa gereğini yapın. Özellikle yüksek faiz isteyenlere bakın. Gerekirse müdahale edelim” dedi.

ŞÜPHELİ İFLAS TALEPLERİ VAR

Erdoğan, ekonomide yaşanan olumsuzlukları fırsat bilip konkordato ilan ederek borçlarından kurtulmaya çalışan firmaların da yakından takip edilmesi talimatını verdi. Erdoğan, bu durumdaki bir firma ile ilgili olarak bölge milletvekillerinden gelen ‘Borçlarını devlet üstlensin’ önerisini de reddetti. Erdoğan, kötü niyetle konkordato ilan eden veya iflasını isteyen firmaların bulunduğunu hatırlatarak “Bunları sıkı takip edin. Bilirkişi raporlarına dayanarak karar veriliyor ama, bazen bilirkişi raporları da kötü niyetle hazırlanabiliyor. Adamın imkanı var ama, borcundan kurtulmak için konkordato ilan edip, iki yıl boyunca yükümlülüklerinden kurtuluyor. Böyle şey olmaz” diye konuştu.

ÇİFTÇİ DESTEKLERİ BİLMELİ

Kurmaylarının, seçimlerde mevsimsel şartlar sebebiyle “Bizi en çok çiftçi kesimi zorlayacak” şeklindeki değerlendirmesi üzerine de Erdoğan, “Çiftçilere yönelik 16 milyar liralık bir destek söz konusu. Geçmiş dönemlerde de en çok desteklediğimiz kesim çiftçilerdir. AK Parti’nin iktidara geldiğinden bu yana yapılan desteklerle ilgili bir doküman hazırlansın. Seçimlerde arkadaşlarımız bunu anlatsın” diye konuştu.