Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sercan AKINCI

İSTANBUL

İflas erteleme müessesesinin suistimaller nedeniyle kaldırılmasının ardından konkordatonun da uygulamasında sıkıntılar olduğu ifade ediliyor. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, çok kolay konkordato ilan edilebildiğini söyleyerek “Bu durum o kadar çok normal hale geldi ki inanın eskiden bu sürece giren kişi utanırdı sıkılırdı. Şimdi bu bir marifetmiş gibi oldu. İnsan buna üzülüyor. Bir de dik geziyorlar yani. Bu durum ticari ahlakı da bozuyor” dedi.

İTHİB tarafından 2018 yılında sektörde yaşanan gelişmelere ve 2019’a ilişkin hedef ve projelere yönelik İstanbul’da bir basın toplantısı düzenlendi. Öksüz, toplantıda yaptığı konuşmada Türk tekstil ve hammaddeleri sektörünün, Avrupa Birliği (AB) için Çin’den sonraki en büyük tedarikçi konumunda bulunduğunu söyledi. 2018 yılını yüzde 4’lük bir ihracat artışı ile 10,5 milyar dolarla tamamladıklarını belirten Öksüz, 2018’in özellikle yeni pazarlara girme açısından önemli geçtiğini ifade etti.

EK VERGİ YOLDA

Serbest Ticaret Anlaşmaları konusunda da konuşan Ahmet Öksüz, Pakistan ile gündeme gelen STA’da sektörün korunması gerektiğini dile getirdi. Pamuk ve suni sentetik devamsız liflerden iplik ithalatının artığını belirten Öksüz, “Hemen her üründe ek vergi olmasına karşın pamuk ipliğinde yok. Pakistan, Hindistan, Özbekistan ve Türkmenistan gibi ülkelerden çok ucuz fiyatlarla pamuk ipliği ve suni sentetik devamsız liflerden iplikler giriyor. Biz ay sonuna kadar bu ürünlerde bir ek verginin çıkmasını bekliyoruz. Yüzde 15-20 civarında bir ek vergi getirilebilir. Bu sayede ilgili iplik ithalatımızı yarı yarıya düşürüp içerideki üretimi hareketlendirebiliriz. 400 bin tonluk atıl kapasite var. İthalatımız 1.3 milyar dolar” dedi. Ahmet Öksüz, son dönemde firmaların konkordato ilan etmesine de değindi. Kendi sektörlerindeki firmaların da çok rahat bir şekilde konkordato ilan ettiğine dikkati çeken Öksüz, “Firmalarımız çok rahat bir şekilde konkordato ilan etmeye başladılar. Bu sonuç olarak sektörü etkiliyor, zincirin bir halkası. Bunun bu kadar rahat olmaması lazım. Bir de bu durum o kadar çok normal hale geldi ki inanın eskiden bu sürece giren kişi utanırdı sıkılırdı. Şimdi bu bir marifetmiş gibi oldu. İnsan buna üzülüyor. Bir de dik geziyorlar yani. Bu durum ticari ahlakı da bozuyor” ifadelerini kullandı.

SURİYELİLER OLMASA ÜRETİM YAPAMAM

İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz “Tersine Göç” projeleri olduğunu hatırlatarak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki insanların sosyal yardım almak yerine asgari ücret alarak çalışmasının daha verimli olacağını belirtti. Gençlere verilen işsizlikle ilgili sosyal yardım kriterlerinin biraz daha incelenmesi gerektiğine işaret eden Öksüz, şunları söyledi: “Mesela en son Kahramanmaraş’ta kendi firmamız adına kurduğumuz bir tesiste Suriyeliler olmasa ben tesisi çalıştıramayacaktım. Bu çok utanılacak bir şey. İlave olarak yaklaşık 400 kişi istihdam ettiğimiz bir projeydi. Bunun yarıdan fazlası Suriyelilerdi. Yani Kahramanmaraş gibi bir şehirde zorlanıyoruz. Suriyeliler ucuza çalıştığı için değil, onlar da aynı şartlarda maaş alıyorlar. Gençler çalışmak istemiyor. Bunu gençlere verirken kriterleri biraz daha incelemek lazım diye düşünüyorum.”