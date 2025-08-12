Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Ekonomi > 60 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar

60 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Asrın felaketi olarak bilinen 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilden biri olan Malatya'da inşaat ve mobilya sektöründe eleman bulunamıyor. 60 TL maaşla çalışacak personel bulamayan işletmeler, siparişleri yetiştirmekte güçlük çekiyor.

6 Şubat 2023 depremlerinin ardından yeniden yapılanma sürecine giren Malatya'da, bazı sektörlerde eleman sıkıntısı yaşanıyor. Özellikle inşaat ve mobilya sektörlerinde aylık 60 bin TL'ye kadar maaş teklif edilmesine rağmen çalışacak personel bulunamıyor.

USTA YOK, SİPARİŞLER YETİŞMİYOR 

Yeşilyurt 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde mobilya üretimi yapan Hasan Boyraz, deprem sonrası artan inşaat ve tadilat talepleriyle iş yüklerinin katlandığını aldıkları siparişleri yetiştirmekte zorlandıklarını belirtti. Boyraz, sadece Malatya değil, Adana, Kahramanmaraş ve Hatay gibi diğer deprem bölgelerinden de yoğun sipariş aldıklarını, buna karşın usta bulamadıkları için siparişlere yetişmekten güçlük çektiklerini söyledi.

ÇEVRE İLLERDEN ELEMAN ARANIYOR

50-60 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamadıklarını kaydeden Boyraz, çözüm için çevre illerden eleman arayışına girdiklerini aktardı.

