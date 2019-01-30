Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SEFA BİLGİTEKİN

Çok zor şartlar altında çalışan özel güvenlik görevlilerinin özlük haklarının iyileştirilmesi için büyük bir adım atıldı. Son dönemde özellikle hastanelerde sıkça fiziksel tacize uğrayan özel güvenlik görevlileri için Türk-İş’e bağlı Güvenlik-İş Sendikası harekete geçti. Özel güvenlik görevlilerinin sosyal haklarının iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalarını tamamlayan sendika, iyileştirme maddelerini Büyük Birlik Partisi ile paylaştı. BBP Başkanı Mustafa Destici de düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisine görüşülmesi için kanun teklifi verdi. Teklifte özel güvenlik görevlilerine şehitlik ve gazilik hakkı verilmesi, fiili hizmet süresi zammı, özel güvenlik iş kolu ve taltif gibi hakların yer aldığı 6 madde bulunuyor. Teklif Plan ve Bütçe Komisyonu, İçişleri Komisyonu ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda görüşülecek.

Güvenlik-İş Başkanı Ömer Çağırıcı, söz konusu kunun teklifi ile ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu. Çağırıcı “314 bin özel güvenlik görevlisi arkadaşımız gece gündüz zor şartlarda çalışıyor. Geçtiğimiz aylarda bir hastanede hasta yakınlarına bir tavsiyede bulundu diye güvenlik görevlisi arkadaşımızın üzerine kaynar su döküldü. Bu arkadaşlarımızın da ailesi var. Sosyal haklar çalışan her kesim için iyileştirilmeli. Bu yüzden Büyük Birlik Partisinin verdiği kanun teklifini çok önemsiyoruz. Beklentimiz Genel Kurul’da kabul edilerek yasalaşması yönünde” diye konuştu.

İŞTE MÜJDE OLACAK TEKLİF

¥ Güvenlik görevlilerinin de ‘taltif’ olarak adlandırılan para ödülü hükümlerinden diğer emniyet teşkilatı mensupları gibi yararlanması isteniyor.

¥ Özel güvenlik görevlisinin, görevi başındayken yaşadığı, çalışamaz hâle getiren olaylar sonucu tazminat ödenmesi ile hayatını kaybetmesi sonucu mirasçılarına tazminat ödenmesi talep ediliyor.

¥ Tazminatın yanı sıra şehitlik ve gazilik unvanı da talepler arasında.

¥ Polis, asker, bekçi gibi güvenlik mensuplarının yararlandığı fiili hizmet süresi yıpranma payı ve zammı hakkından yararlanmaları isteniyor.

¥ Kamuda çalışırken Taşeron yasası ile kadroya geçen güvenlik çalışanlarının aynı işi yapmalarından dolayı 5188’e tabi çalışan tüm tüm çalışanların güvenlik iş kolundaki sendikalara üyeliğinin devam etmesi bekleniyor.