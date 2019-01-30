Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu

ANKARA

Firmalar önümüzdeki dönemde özellikle inovasyonda atağa kalkacak. Kurumsal inovasyon sistemi ve bunun sonuçlarını değerlendirecek bilgi altyapısı oluşturulacak. Ürünlerde ve pazarlama çalışmalarında, inovasyon projeleri hayata geçirilecek. Söz konusu program, üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde gerçekleştirilecek. Bu kapsamda “İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı” ile, şirketlerde inovasyon yönetiminin sürdürülebilir şekilde artırılması sağlanacak. Böylece ihracat performansının da yükseltilmesi planlanıyor. Programda yer alacak ve desteklenecek şirketler, başvuranlar arasından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yapılacak bir ön değerlendirme sonucunda belirlenecek. Programın finansmanı, TİM’in ve ihracatçı birliklerinin yüzde 25 desteği ile gerçekleşecek.