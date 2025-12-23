Dr. Duygu Kuzuoğlu Öztürk’ün, kastrasyona dirençli prostat kanserinde tedaviye dirence neden olan proteinleri hedefleyen yenilikçi projesi, L’Oréal Türkiye’nin “Bilim Kadınları İçin” programında ödüle layık görüldü.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Dünyada erkeklerde en yaygın görülen kanser türleri arasında yer alan prostat kanseri tedavisinin önündeki en önemli engellerden biri, hastaların önemli bir kısmında uygulanan tedavilere karşı direnç gelişmesi.

Bilim dünyası bu dirençle ilgili çözüm yolları ararken, Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Dr. D. Kuzuoğlu Öztürk’ün bu konudaki projesi, L’Oréal Türkiye’nin “Bilim Kadınları İçin” programında ödüle layık görüldü, L’Oréal Türkiye’nin UNESCO Türkiye Millî Komisyonu iş birliğiyle yürüttüğü “Bilim Kadınları İçin” Dr. Kuzuoğlu Öztürk’ün projesi, kastrasyona dirençli prostat kanserinde genetik bilginin proteinlere dönüşme sürecini inceleyerek, hastalığa sebep olan moleküllerin seviyelerinin düşürülmesini hedefliyor. Bu yaklaşım, mevcut tedavilere direnç geliştiren hastalar için alternatif tedavi stratejileri geliştirilmesine bilimsel temel oluşturma potansiyeli taşıyor.

Projesiyle, prostat kanserinin en agresif formu olan kastrasyona dirençli prostat kanserinin tedavisinde yeni yaklaşımlara kapı aralayan Dr. Duygu Kuzuoğlu Öztürk, araştırmasıyla ilgili olarak “Bu çalışma, mevcut tedavilere direnç geliştiren prostat kanserinde hastalığa sebep olan proteinleri daha iyi anlamayı ve bu proteinleri hedefleyen yeni tedavilere temel oluşturmayı amaçlıyor” dedi.

