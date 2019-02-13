Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. FARUK BİNGÖL

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, ülkede bugün 1 milyon 900 bin traktörün bulunduğunu belirterek “Bunların ortalama yaşı 24... 35 yaş üzerinde ise 540 bin traktörümüz bulunuyor. Bunların belki de çoğu atıl durumda. Genel anlamda da traktörlerimizin yüzde 48’i, 24 yaşın üzerinde” dedi. Devletin tarıma desteğinin her geçen gün arttığını belirten Aykut Özüner, muhtemel maliyetlerin azalması için bu parkın yenilenmesinin önemine işaret etti. Özüner “Her sektörde sağlanmaya çalışılan verimlilik artışı, tarımda çok daha kritik bir öneme sahip. Çiftçilerin dijital tarıma adaptasyonu için yeni çözümlerimizi de müşterilerimiz ile buluşturmak için heyecanlanıyoruz” şeklinde konuştu. Düzenlediği basın toplantısında TürkTraktör’ün 2018 sonuçlarını da paylaşan Aykut Özüner, “Yaşanan sıkıntılardan dolayı, traktör üretiminde de yüzde 34 daralma yaşandı. Buna rağmen geçen yıl yurt içine 17 bin 655, yurt dışına 14 bin 502 traktör satışı gerçekleştirdik. İhracatımızı yüzde 21 artırarak, son yılların en yüksek ihracat rakamlarına ulaştık ve toplam traktör ihracatının yüzde 91’ini gerçekleştirdik” dedi. Geçen yılı 3 milyar 909 milyon TL toplam ciroyla kapatan TürkTraktör, yüzde 25’lik gerileme ile 240 milyon TL net kâr elde etti.