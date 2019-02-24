Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım Kredi Kooperatifleri Kayseri Bölge Birliği ve Kırşehir Belediyesinin iş birliğinde, ilk etapta yaklaşık 20 bin dekarlık mücavir alan belirlendi. Kooperatif üyesi çiftçiler, buradan kiralayacakları arazide ürün ekimine başlayacak. Proje kapsamında, çiftçilere ürün alım garantisi verilecek. Kırşehir Valisi İbrahim Akın, “Bu proje kapsamında çeşitli kurum ve kuruluşlar bir araya gelerek iş birliği yapıyor. Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, üretim safhasında ürünlerin daha kaliteli şekilde elde edilmesi noktasında teknik destek sağlayacak. Kooperatifimiz de üreticilerin ürettikleri ürünleri alım garantisi vermek suretiyle, rayiç bedelleri üzerinden alımını gerçekleştirecek. Proje kapsamında ilk etapta bin ton nohut, bin ton kuru fasulye, 500 ton yeşil mercimek, 500 ton kırmızı mercimek, 6 bin ton salçalık domates üretilecek. Belediyemiz de kendi mülkiyetindeki arazileri üretim yapmak üzere çiftçilerimize kiralayacak, domates üretimi için gerekli fidanların bedellerinin yüzde 50’sini karşılayacak” dedi.