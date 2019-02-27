Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN

ÇOBANOĞLU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) gerçekleştirilen ve 2,5 milyon kişiye iş sözü verilen İstihdam Seferberliği toplantısının ardından, iş dünyası, Bakanlardan sıkıntılarına çözüm istedi. Toplantının ardından gerçekleştirilen TOBB Türkiye Sektörel Ekonomi Şûrası’nda, 61 sektör meclisi başkanı söz aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin katıldığı toplantıda; her sektör, beş probleme beş çözüm teklifi getirdi. İşte iş dünyasının talep ettiği konulardan bazıları:

GEÇİCİ VERGİ KALDIRILSIN

Özel sektörün kamu kurumlarından alacakları ve birikmiş KDV alacakları, belirli bir takvim içinde nakden ödeme planına bağlanmalı. Nakden ödenemeyen kısım için orta-uzun vadeli devlet tahvili verilmeli. Geçici vergi uygulaması kaldırılmalı.

SANAYİYE KDV İNDİRİLSİN

Sanayinin ve ticaretin kullandığı doğalgaz ve elektrikte uygulanan yüzde 18’lik KDV yüzde bire indirilmeli. Kamu inşaat işlerinde yerli ürün kullanım zorunluluğu uygulanmalı. Yalıtımsız binalar ve verimsiz cihazlara karşı, enerji verimliliğini artırmaya yönelik teknik ve kurumsal düzenleme yapılmalı.

KALİTESİZ ÜRÜNE TEDBİR

Gümrük Birliği sebebiyle AB dışı ülkelerden Türkiye’ye gümrüksüz giren dampingli veya kalitesiz ürünlere karşı tedbir alınmalı. Ukrayna ve Japonya ile yapılacak Serbest Ticaret Anlaşmaları’nda, yurtiçi çelik sektörü gözetilmeli. Üçüncü dünya ülkeleriyle yürütülen STA müzakerelerinde de emek yoğun sanayii korunmalı.

FİYAT FARKI VERİLSİN

İnşaat malzemelerinin fiyatlarında gerçekleşen hızlı yükselişi telafi için, kamu müteahhitlerine fiyat farkı veya ek süre gibi uygulamalar hayata geçirilmeli. Eximbank’ın Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi Programı tüm ülkeleri kapsayacak şekilde ve limitleri artırılarak düzenlenmeli. Yol üst yapılarında beton kullanımı artırılmalı.

YÜZDE 50 FAİZ DESTEĞİ

Yerli makine ve teçhizat yatırımlarında, kredili alımlarda yüzde 50 faiz desteği sağlanmalı. Otomotivde ÖTV ve KDV indirimi 2019 yılı boyunca uygulanmalı. Devlet destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) uygulaması yeniden başlatılmalı. Bu kapsamda ilave 100 milyar lira hazine garantisi sağlanmalı.

‘YERLİ’ MECBURİ OLMALI

Stratejik alanlarda yerli-millî yazılımlar mecburi hâle getirilerek desteklenmeli. Projeler, Türk özel sektör firmalarına verilmeli. Kâğıt ham maddesi teminindeki zorluğu aşmak üzere kağıt bazlı ambalaj atıkları belediyeler tarafından kaynağından toplanmalı. Eğitim harcamasında özel okul öğrenci velilerine eğitim öğretim desteği verilmeli.