Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yatırım Finansman Analisti Vahap Taştan “Dolar kurunun son günlerdeki değer kazancının etkisiyle gram altın da yükseliyor. Gram altında yükselişin devamında ilk takip edeceğimiz direnç bölgesi 230 TL... Yukarı hareketin devamında ise 241 TL ana direnç olarak izlenebilir. 225 TL, teknik olarak destek olan bir nokta. Şimdilik bu seviye altındaki hareketin biraz daha sınırlı kalabileceği, 220-225 TL bandı içerisinde yatırımcıların altında alıma geçebileceği görüşündeyiz” dedi.