Yatırım Finansman Analisti Vahap Taştan “Dolar kurunun son günlerdeki değer kazancının etkisiyle gram altın da yükseliyor. Gram altında yükselişin devamında ilk takip edeceğimiz direnç bölgesi 230 TL... Yukarı hareketin devamında ise 241 TL ana direnç olarak izlenebilir. 225 TL, teknik olarak destek olan bir nokta. Şimdilik bu seviye altındaki hareketin biraz daha sınırlı kalabileceği, 220-225 TL bandı içerisinde yatırımcıların altında alıma geçebileceği görüşündeyiz” dedi.
Altında 220 TL alım fırsatı
04.03.2019 - 02:58 | Son Güncelleme: 04.03.2019 - 02:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Altın yatırımcısının yüzü gülüyor. Şubata 219 lira seviyelerinden başlayan gram altın yükseliş eğilimini sürdürerek, yüzde 3 değer kazancıyla geçen ayı 225,5 liradan tamamladı.
Etiketler : altın,altın fiyatları,
608282 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/608282.aspx
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