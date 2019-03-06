Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çiftçilik ve hayvancılık yapan dezavantajlı üreticilerin yatırımları desteklenerek daha yüksek gelir elde etmeleri sağlanacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 30 bin haneye ulaşacak ‘Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi ile 40 yaş altındaki çiftçilerin yatırımlarının yüzde 70-100 oranında destekleneceğini söyledi. Toros Dağlarında hayvancılık yapan göçerlerin refah seviyelerinin artırılması için yapacakları küçük ölçekli sebze-meyve hali, hayvan pazarları, mezbaha, basınçlı sulama, mera ve pazar yolları, hayvan içme suyu yapıları ile mera altyapısı gibi yatırımlara yüzde 100 hibe sağlanacağını ifade eden Pakdemirli, projenin ilk aşamada 30 bin haneye ulaşacağını, kırsalda yaşayan küçük ölçekli çiftçilerin hayat seviyelerinin iyileştirilmesi, üretemin pazara entegrasyonunun sağlanmasının amaçlandığını ifade etti. Daha önce destek müjdesini veren, dün projenin ayrıntılarını açıklayan Pakdemirli “2019 ile 2023 yılları arasında ilk aşamada 52,5 milyon avro destek sağanacak. Proje için Kredi Garanti Fonu ile iş birliği yaptık. Çiftçilerin, birlikterin, kooperatiflerin, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kredi alabilmelerinin yolunda engel kalmayacak. Bu Türkiye’de bir ilk. Bunun için 5 milyon lira bütçe ayırdık. Kırsal kalkınma bütçesi ise 980 milyon TL olacak. Bugün ülkemizde çiftçi yaş ortalaması 50’nin üzerinde. Bunu 20’lere çekme gayretindeyiz. İlk etapta Adana, Mersin, Osmaniye, Kastamonu, Sinop ve Bartın’ın dezavantajlı bölgelerindeki 45 ilçe ve 2 bin 162 köyde uygulanacak destek, daha sonra yeni illerle zenginleşecek” diye konuştu. Başvurular Tarım ve Orman il müdürlükleri ile birliklere yapılabilecek.