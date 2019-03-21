Mobil İSKİ uygulaması sayesinde vatandaşlar abonelik işlemlerini şubeye gitmeden başlatabilecek. Geliştirilen uygulama sayesinde Alo 185 İSKİ, web sitesi, mobil uygulama veya e-devlet üzerinden başvuru yapılıyor. Ardından başvuru incelenerek talepte bulunan kişinin uygun saati belirlenip randevu saati tespit ediliyor. İSKİ personeli geldiğinde, yeni su aboneliği, isim değişikliği, sözleşme iptali ve bütün abonelik işlemleri yapılabiliyor.
İSKİ abonelik işlemleri artık mobil uygulamada
21.03.2019 - 06:44 | Son Güncelleme: 21.03.2019 - 06:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), şubelerine gidemeyen vatandaşlar için yeni bir uygulama başlattı.
Kaynak: İHA
Etiketler : iski mobil uygulama,
611571 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/611571.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER