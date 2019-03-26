Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

ANKARA

Son dönemde ihracatta birbiri ardında rekorlar kırılırken, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan rakamları daha da yükseğe çekmek için ülke bazlı çalışma başlattıklarını açıkladı. Bakan Pekcan “Bu çalışmayı birkaç koldan yürütüyoruz. Biz zaten yeni hedefler, yeni pazarlar bulmak zorundayız. Bu artık keyfiyet değil, mecburiyet” dedi. Yeni dönemde ihracatı artırmak için yapılan çalışmalar ve ‘Yenilikçi Ticaret Platformu’ hakkında bilgi veren Pekcan “Burada fikri olan gençlerle, imkânı olan proje ve proje arayanları yani melek yatırımcıları bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Üniversite, lisans öğrencileri olabilir. Bunlara İhtisas Serbest Bölgelerinde teknoloji seraları kurup, istedikleri sera ortamında, üretimlerini, verimliliğini arttırabilecek bir ortamda vergi avantajları ve teşvikler sağlayacağız. Böylece oralarda proje üretmelerini bekliyoruz” diye konuştu.

GİTMEDİĞİMİZ YERLER HEDEFTE

Afrika, Latin Amerika gibi ticaret açığı verdiğimiz ülkeler için stratejiler geliştirdiklerini, bu çalışmayı TİM’in yürüttüğünü söyleyen Bakan Pekcan “Hiç bulunmadığımız pazarlarda ‘hangi ürünlerde ihracatçı olabiliriz’i çalışıyor. Ürünlerin alıcıları kimler, bu alıcılarla satıcıları ya da potansiyel ihracatçı olabilecek firmaları bir araya getireceğiz. İhracat Genel Müdürlüğü bünyesinde yeni nesil teknolojiler, blockchain üzerine bir daire başkanlığımız var. Onlar aynı formatta çalışıyor. Farklı kanallardan çalışıyoruz. Sonra masa başında yol haritasını belirleyeceğiz” dedi.

GENÇLER VE BİLİŞİM ŞİRKETLERİNE DAVET

Bakan Pekcan genç girişimciler, yazılımcılar ve bilişim firmalarıyla ilgili çalışmalarını şöyle anlattı: Hindistan’a gittiğimde yazılım, bilişim firmalarıyla görüşüp onları da çağırdım. Davos’ta Singapur ticaret Bakanı’nı davet ettim. Bakanlığımızda dijitalleşmeyle ilgili çok iyi eğitimli arkadaşlarımız var. Onlardan yararlanıyoruz. Yemek Sepeti’nin kurucusu Nevzat Aydın’a söyledim. ‘Birkaç tane daha Nevzat Aydın için bize mentorluk yap’ dedim. Oyun programı yazan çocuklar var. Bunların ihracatı 1 milyar 350 milyon dolar. Derneğin Başkanı Ali Erkin bizimle beraber. Yabancı yatırımcıların temsilcileri, Gökhan Çelebi var. Gökçe Kabatepe hataları önceden tespit eden bir yazılım programı yazmış. Bunu BP, Shell’e sattı. Onun yeni projeleri var. Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı aynı zamanda melek yatırımcıdır. Onu da davet ettim. Mevzuatı tamamladığımızda hızlı yol alırız.

İRAN'A 4 DEFA MEKTUP YAZDIM

İran’ın ithalat yasaklarıyla ilgili bir soruya da cevap veren Bakan Pekcan “İran ile bizim Tercihli Ticaret Anlaşmamız var. Bu anlaşmayla tespit edilmiş ürün grupları mevcut. İran bunları zaman zaman değiştirdi. Şimdi bizim anlaşma kapsamındaki ürünlerin 63’ü yasak kapsamında. Bu konuda en az 3 kere toplandık en üst düzeyde. Sayın Cumhurbaşkanları da ‘Bunu çözüme ulaştırın’ dedi. En son 20 Aralık’ta konuştuk. ‘En geç 27 Aralık’ta tamamlayacağız’ dediler. Ben ondan sonra kendilerine 4 kere mektup yazdım. İnşallah bitireceğiz” dedi.

300 MİLYON DOLAR AYIRDIK, SADECE BİR FİRMA KULLANDI

“Kadın istihdamının OECD ortalaması yüzde 52’lerde. Bizde yüzde 34. Son 10 yılda artmış. Yüzde 15-20 kullanılmamış pozansiyelimiz var. Kadının iş gücüne katılma oranı erkeklerle aynı olursa ülkelerin milli gelikinde yüzde 21 artış bekleniyor. Türkiye’de erkeğin iş gücüne katılım oranı yüzde 72. Burada ihracat desteklerini kadınlara nasıl anlatabiliriz; bu yönde çalışmamız var. Yüzde 51’inden fazlası kadın olan şirketlere 200 milyon dolar ve 100 milyon lira Eximbank’tan ihracat kredisi ayırdık. Bir tane firmamız kullandı.