Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde zirve takibini sürdüren Fenerbahçe Beko, 23. hafta mücadelesinde kendi evinde Safiport Erokspor’u ağırlamaya hazırlanırken basketbolseverler dev karşılaşmanın detaylarını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe Beko- Erokspor maçı hangi kanalda?

Basketbol Süper Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ederken liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe Beko, sahasında Safiport Erokspor ile karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak bu kritik müsabaka öncesinde maçın saati, yayıncı kuruluşu ve takımlardaki son durumlar taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor.

Hem ligde hem de Avrupa kulvarında yoluna dolu dizgin devam eden sarı-lacivertliler ile Erokspor arasındaki mücadele haftanın dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE BEKO-EROKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko ile Safiport Erokspor arasındaki bu önemli randevu, 22 Mart Pazar günü saat 13.00’te başlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nun ev sahipliği yapacağı mücadele, beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak basketbolseverlerle buluşacak.

Karşılaşmayı Özlem Yalman, Alper Özgök ve Orhan Çağrı Hekimoğlu hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko- Erokspor maçı hangi kanalda? Maç yayın bilgileri açıklandı (Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi)

FENERBAHÇE BEKO-EROKSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Sarı-lacivertli ekip, ligde geride kalan 22 maçta elde ettiği 20 galibiyetle puan cetvelinin en üst basamağında bulunuyor. Son lig maçında deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol’u 91-85 mağlup ederek moral depolayan Fenerbahçe Beko, taraftar desteğiyle bir galibiyet daha alarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. EuroLeague’de de Olimpia Milano karşısında aldığı 79-75'lik galibiyetle formda olduğunu kanıtlayan takımda moraller oldukça yüksek.

Fenerbahçe Beko- Erokspor maçı hangi kanalda? Maç yayın bilgileri açıklandı (Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi)

Maçı tribünlerden takip edemeyen taraftarlar karşılaşmayı beIN Sports 5 kanalı üzerinden canlı olarak takip edebilir. Konuk ekip Safiport Erokspor ise antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde ligde 13 galibiyetle 7. sırada yer alıyor. Son maçında Aliağa Petkim Spor’u 74-57 gibi net bir skorla geçmeyi başardı.

Fenerbahçe Beko- Erokspor maçı hangi kanalda? Maç yayın bilgileri açıklandı (Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi)

FENERBAHÇE BEKO-SAFİPORT EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasındaki bu mücadele, 22 Mart 2026 Pazar günü saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşma İstanbul'daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

