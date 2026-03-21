Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş ve eşel mobil sistemin devre dışı kalmasıyla dün tarihin en büyük zammı gelen akaryakıta bu kez daha büyük bir zam geliyor. Sektör yetkilileri motorine 6 TL'lik zam için tarih verdi. Zammın ardından litresi 80 liraya çıkacak olan motorin ile benzin arasındaki fark 15 TL'ye yükselecek.

ABD ve İsrail'in İran'ı vurması ve İran'ın da karşılık vermesiyle ateş çemberine dönen Orta Doğu'da sular durulmuyor. Savaş tüm dünyayı küresel bir belirsizliğe sürüklerken, petrol fiyatlarındaki sert artış akaryakıta zam üstüne zam olarak yansıyor. Brent petrolün varil fiyatının 110 dolar sınırına çıkmasıyla akaryakıta dev bir zam daha göründü.

MOTORİN ZAMMINDA ÖTV KOTASI DOLDU

Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle tüketicinin korunması ve enflasyonla mücadelenin zarar görmemesi için eşel mobil sistem devreye alınmıştı. Uygulama ile zamların yüzde 75 ÖTV'den karşılanırken, yüzde 25'i pompaya yansıtılıyordu. Ancak motorin zammında ÖTV kotası doldu.

TARİHİN EN BÜYÜK ZAMMI

ÖTV kotasının dolması nedeniyle dün motorine tarihi bir zam geldi. 5 lira 76 kuruşluk zammın sadece 58 kuruşu ÖTV'den karşılanırken pompaya 5 lira 18 kuruş olarak yansıtıldı. Bu akaryakıta tek seferde gelen en büyük zam oldu.

MOTORİNE REKOR ZAM

Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle akaryakıta dev bir zam daha geliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, salı günü motorinin litre fiyatında 6 lira civarında bir artış olacak. Bu rakam bu zamana kadarki en yüksek zam olacak.

MOTORİN 80 LİRAYA ÇIKACAK

Zammın ardından motorinin fiyatı Batı'daki şehirlerde 77-78 lira seviyesine, Doğu'daki şehirlerde ise 80 liraya çıkacak. Böylece motorin ile benzin arasındaki fark 15 liraya yükselecek.

21 MART GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 62.00 71.10 30.49 İstanbul Anadolu 61.86 70.96 29.89 Ankara 62.97 72.22 30.37 İzmir 63.25 72.50 30.29

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

