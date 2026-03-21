Çalışanlara kritik uyarı! Maaşınız bu tutarı aşıyorsa beyanname verebilirsiniz
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi’ndeki bugünkü köşe yazısında milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren kritik bir vergi uyarısında bulundu. Karakaş, "Maaşımdan vergi zaten kesiliyor" diyerek beyanname vermeyen çalışanların ağır cezai müeyyidelerle karşılaşabileceğini hatırlatarak, 2026 Mart ayının son fırsat olduğunu vurguladı.
İşte İsa Karakaş’ın kaleminden, ücretliler için önem taşıyan vergi rehberinin detayları:
"Vergi kanunlarımıza göre ücret, sadece her ay banka hesabınıza yatan rakamdan ibaret değildir. İşverene bağlı olarak yapılan hizmet karşılığında alınan para, mal (ayın) veya sağlanan her türlü menfaat "ücret" kapsamına girer.
Ek ödemeler unutulmamalı: Huzur hakkı, prim, ikramiye, tahsisat, avans ve hatta bazı tazminatlar da vergiye tabi ücret sayılabilir.
Yemek ve yol desteği: İş yerinde verilen yemekler istisnadır ancak nakit ödenen yemek ve yol paralarında belirlenen günlük limitlerin (2026 yılı için yemek 300 TL, yol 158 TL) aşılması hâlinde vergi doğar"
KİMLER VERGİDEN YÜKÜMLÜ?
Yazıda, 2025 yılında elde edilen gelirler için Mart 2026’da beyanname vermesi gereken gruplar net bir şekilde sıralandı:
Tek işverenden yüksek gelir: Tek bir yerden maaş alıyorsanız ve yıllık brüt tutar 4.300.000 TL’yi aşıyorsa beyanname vermelisiniz.
Birden fazla işveren: Birden fazla yerden ücret alıyorsanız; birinci işverenden sonraki işverenlerden aldığınız toplam ücret 330.000 TL’yi geçiyorsa tüm gelirlerinizi beyan etmeniz şarttır.
Toplam gelir sınırı: Tüm işverenlerden alınan ücretlerin toplamı, birinci işveren dâhil 4.300.000 TL’yi aşıyorsa yine beyanname verilmelidir…"
BEYANNAME VERMEK VERGİ İADESİ GETİREBİLİR
İsa Karakaş, beyanname sürecinin sadece bir yükümlülük değil, aynı zamanda bir avantaj olduğunu da hatırlattı. Yıl içinde peşin ödenen vergilerden indirim kazanmak mümkün:
"Eğitim ve sağlık: Kendiniz, eşiniz ve küçük çocuklarınız için Türkiye’de yaptığınız harcamaları, beyan edilen gelirin %10’una kadar indirebilirsiniz.
Hayat sigortası: Ödediğiniz şahıs sigorta primlerinin bir kısmını matrahtan düşmek mümkündür.
Bağış ve yardımlar: Makbuz karşılığı yapılan bazı bağışlar (Kızılay, Yeşilay, okul ve ibadethane yapımı vb.) sınırlı veya sınırsız olarak gelirden düşülebilir.
Sponsorluk harcamaları,
Bireysel katılım yatırımcısı indirimi, ile diğer kanunlara göre tamamı indirilecek bağış ve yardımlar…."
İşlemlerin tamamen dijitalleştiğini belirten uzman isim, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın "Hazır Beyan Sistemi" üzerinden vergi dairesine gitmeden birkaç dakikada işlemin tamamlanabileceğini hatırlattı:
"Ödeme dönemi: Hesaplanan vergi mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenebilir.
Nereye ödenir: İnternet bankacılığı, Dijital Vergi Dairesi veya anlaşmalı banka şubeleri üzerinden ödeme yapılabilmektedir"