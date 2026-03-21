SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi’ndeki bugünkü köşe yazısında milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren kritik bir vergi uyarısında bulundu. Karakaş, "Maaşımdan vergi zaten kesiliyor" diyerek beyanname vermeyen çalışanların ağır cezai müeyyidelerle karşılaşabileceğini hatırlatarak, 2026 Mart ayının son fırsat olduğunu vurguladı.

İşte İsa Karakaş’ın kaleminden, ücretliler için önem taşıyan vergi rehberinin detayları:

"Vergi kanunlarımıza göre ücret, sadece her ay banka hesabınıza yatan rakamdan ibaret değildir. İşverene bağlı olarak yapılan hizmet karşılığında alınan para, mal (ayın) veya sağlanan her türlü menfaat "ücret" kapsamına girer.

Ek ödemeler unutulmamalı: Huzur hakkı, prim, ikramiye, tahsisat, avans ve hatta bazı tazminatlar da vergiye tabi ücret sayılabilir.

Yemek ve yol desteği: İş yerinde verilen yemekler istisnadır ancak nakit ödenen yemek ve yol paralarında belirlenen günlük limitlerin (2026 yılı için yemek 300 TL, yol 158 TL) aşılması hâlinde vergi doğar"