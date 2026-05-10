İzmir’de Bornova Belediyesi ile halk arasında yeni imar planı sonrası gerginlik yaşandı. Bölgenin ticari alana dönüştürülerek 'rant' sağlandığını iddia eden mahalleli, evlerinin şeftali bahçesi olarak gösterildiğini iddia etti. Hukuk mücadelesi başlatacağını bildiren mahalleli bir araya geldi.

İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Kazımdirik Mahallesi sakinleri, Bornova Belediyesi tarafından hazırlanan yeni imar planına tepki gösterdi. Mülkiyet haklarının korunmadığını, bölgenin ticari alana dönüştürülerek 'rant' sağlandığını iddia eden mahalleli, 40 yıllık evlerinin kağıt üzerinde 'şeftali bahçesi' olarak gösterildiğini de öne sürdü.

Bornova Belediyesi’nin imar planında ‘rant’ iddiası! Mahalleli ayağa kalktı

'EVLER BAHÇE OLARAK GÖSTERİLDİ' İDDİASI

6188 ve 6189 sokak mevkii için hazırlanan yeni imar planı revizyonuna karşı bir araya gelen mahalleli, hukuk mücadelesi başlatacaklarını duyurdu. Mahalle sakinleri adına hazırlanan ortak metinde, 1984 yılındaki imar affından faydalanan, yapı kayıt belgeleri bulunan ve vergileri ödenen iki katlı evlerin, yeni plan sürecinde 'bahçe' veya 'boş parsel' olarak nitelendirildiği ifade edildi.

Mahalleli, Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) adı altında yüzde 44,42 oranında bir kesinti yapılacağını belirtti.

“İNSANLARIN HEPSİ MAĞDUR”

Mahalle sakinlerinden Sait Armağan, şöyle konuştu:

40-45 yıldır biz bu mahalledeyiz. Annelerimiz, kardeşlerimiz, babalarımız burada kum, tuğla taşıyarak bu evleri zor bela yaptık. Buradaki insanların hepsi mağdur. Burada çok büyük bir rant var. Biz Bornova Forum, Ege Üniversitesi ve Bornova merkeze çok yakınız. Burada yol çalışması adı altındaki durumun yolla hiçbir alakası yok. Direkt buralar yıkılıp, yol genişletilip ticaret merkezine çevrilmek isteniyor.

“MAHALLEMİZE ÇÖKMEYE ÇALIŞIYORLAR”

Armağan, “Müteahhitler gelerek Bornova Belediye Başkanı'nın gönderdiğini söylüyor ve 'Burada sizlere 1+1 ev veriyoruz. Daha ne istiyorsunuz? Ya bunları kabul edin ya da burayı terk edin. Yoksa bunu da alamazsınız' gibi ibarelerle mahallemize çökmeye çalışıyorlar” dedi.

"SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ"

İlayda Aygündüz ise yeni imar planında değişiklikler yapıldığını öne sürdü. Aygündüz “Burada 3-4 katlı evlerde yaşayan 10-15 kişi, 50 metrekarelik 1+1 evlere sığdırılmak isteniyor. İtiraz dilekçelerimizin arkasının boş olduğu söyleniyor. Biz sonuna kadar kendimizi savunacağız. Davamızı açacağız; Valiliğe ve Cumhurbaşkanlığına suç duyurusunda bulunacağız. Revizyon çalışması yapabilmek için vasfı değiştirilip evlerimiz 'Şeftali Bahçesi' olarak gösterildi. Burada nerede şeftali bahçesi var?” diyerek tepki gösterdi.

“YAZIK GÜNAH DEĞİL Mİ BİZE?”

78 yaşındaki mahalle sakini Kanpolat Kushan ise “Eğer bize bunu layık görüyorlarsa bugünden gelsin başlasınlar. Ben 78 yaşındayım. Eşimle beraber 78 senenin 35 senesini devlet kapısında memurluk yaparak geçirdim ve bu evi yapabildim. Borç harç 2018'de de 25 bin lira para ödedim ve yapı kayıt belgemi aldım. Yazık günah değil mi bize?” dedi.

