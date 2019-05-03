Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Divarese, MSGSÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Araştırma ve Uygulama Merkezi (ETAM) işbirliği ile 'Efsunlu Hikayeler Tasarım Yarışmasını gerçekleştirdi. Tasarımları ve işbirlikleri ile ön plana çıkan Divarese, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstriyel Ürünler Tasarımı bölümü öğrencileriyle yeni bir işbirliğini hayata geçirdi.

'Efsunlu Hikayeler' teması ile yapılan yarışmada öğrenciler, hem materyal seçimleri hem de hayvan figürlerini yorumladıkları tasarımları ile yarıştılar. 24 finalistin kaldığı yarışmada 5 tasarım, jüri tarafından ödüle layık bulundu. Finalistlere katılım belgelerini ve kazananlara ödüllerini AY Marka Mağazacılık Genel Müdürü Orhan Maltepe takdim etti. Seçilen tasarımlar 2019-20 kış sezonunda tasarımcıların isimleri ve 'Efsunlu Hikayeler' konsepti ile Divarese müşterilerinin beğenisine sunulacak.

AY Marka Mağazacılık Genel Müdürü Orhan Maltepe; "Divarese, zanaatı ve tasarımı ile öne çıkan koleksiyonlardan oluşuyor, hem ayakkabı üretimi konusunda zanaatçıyı koruyan ve öne çıkaran bir üretim anlayışımız var, hem de tasarımcı işbirlikleri ile her daim moda olanın ve modanın ötesinde olanı müşterilerimizle buluşturuyoruz. Geçen yıllarda başladığımız tasarımcı işbirliklerimiz aynı zamanda kapsayıcı iş modelimiz ile büyüyor. Genç tasarımcılara markamızda yer vermek, onların ürünleri ile alanda öne çıkmalarına katkı sunmaktan onur duyuyoruz, bir taraftan da müşterilerimize benzerlerimizden fark oluşturan ürünleri bu işbirlikleri ile yapmanın mutluluğunu, ticari başarısını yaşıyoruz. Ay Marka Mağazacılık bünyesinde Tasarım Merkezimizde pek çok tasarım işbirliğini hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.