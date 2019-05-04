Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Palandöken; ramazanda artan gıda alışverişlerinin “merdiven altı” tabir edilen üreticileri iştahlandırdığını, özellikle salam, sucuk, sosis, kavurma ve kaşar peyniri gibi ürünlerde tağşiş yapıldığını savundu. İçine gıda boyası konularak üretilen şekerlemeler, Antep fıstığı yerine bezelye tozuyla yapılan baklavalar ve bunlar gibi çok sayıda olumsuz örnekle karşılaşıldığına dikkati çeken Palandöken, yol kenarında araç arkalarında satılan, köy ürünü diye pazarlanan birçok ürünün insan sağlığını tehdit ettiğini belirtti. Piyasada oluşmuş fiyatların altındaki etiketlere şüpheyle yaklaşılması gerektiğini vurgulayan Palandöken “Maliyetlere bakıldığında 3-5 liraya tatlı da pasta da olmaz” ifadesini kullandı.