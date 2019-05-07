Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Ergüneş “Geliştirdiğimiz yapay zekâ sistemi ile şebekemizi uçtan uca izliyor, takip edebiliyoruz. Hangi noktalarda usulsüz kullanım olduğu önümüze geliyor. Dolayısıyla anında müdahale edebiliyoruz” dedi. Kendi bölgelerinde, Avrupa’da ileri düzey şebekelerde yakalanan “4,5” oranındaki kayıp-kaçak rakamlarına ulaştıklarını belirten Ergüneş, “Türkiye ortalaması ise yüzde 11,8. Bu, takdir edilmesi gereken bir başarı. Çünkü ilk özelleştirme dönemlerinde Türkiye, yüzde 16 civarlarında kayıp kaçak oranlarındaydı. Bunun asıl sebebi; Dicle, Van Gölü, Aras Bölgesi özelleştirmelerinin gecikmesi. Türkiye ortalamasını düşüreceksek, bu üç bölgedeki kayıp kaçağı düşürmemiz lazım” diye konuştu.