Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ

TELKODER’in şikâyeti üzerine Rekabet Kurumu tarafından yapılan görüşmeler sonucunda İsttelkom’un İstanbul’da elektronik haberleşme altyapısı kurulum pazarında hâkim konumda olduğu oy birliği ile kabul edildi ve 198 bin lira idari para cezası uygulanmasına hükmedildi. Yine, işletmecilerin maliyetine katlandığı altyapının mülkiyetinin İsttelkom’da kalmasını öngören ve bu altyapının diğer işletmecilere kullandırılmasını engelleyen maddelerin de sözleşmeden çıkarılmasına karar verildi. Kararı değerlendiren TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak, belediyelerin fiber işine girmesini doğru bulmadıklarını belirterek “Sektörde faaliyet gösteren altyapı işletmecileri, kendi fiber altyapılarını kurmak için gerekli olan kazı iznini almak üzere İBB’ye başvurduklarında, bu şirketlere kazı izni verilmeyerek İsttelkom’a yönlendiriliyor. Bu durum ise İsttelkom’un bir telekomünikasyon işletmecisi gibi davranarak, esas işi elektronik haberleşme hizmeti sunmak olan işletmeciler ile rekabete girmesine neden oluyor. Hatta İsttelkom hatların mülkiyetinin de kendisine devredilmesini istiyor. Bu dedenle son 5-6 yılda İstanbul’da neredeyse hiç fiber hat döşenmedi. Rekabet Kurumu tarafından alınan bu karar telekomünikasyon sektörü açısından umut vericidir” dedi.